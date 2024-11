ATP Finals, Sinner dai due volti: prima tenero con la bimba poi letale con Fritz. Ma con Kalinskaya c'è aria di addio

Il tennista italiano vince la sua seconda partita alle ATP Finals battendo in due set lo statunitense Taylor Fritz e facendo emozionare tutti con il suo comportamento prima del match

Jannik Sinner vince come ha fatto spesso, sfruttando i momenti giusti della partita, giocando con grande lucidità e alla fine trovando il modo per portare a casa il successo. Non è stata una partita semplice quella contro lo statunitense Taylor Fritz, in un rematch della finale degli US Open, che ha saputo dare del filo da torcere all’azzurro che però con due break per set chiude la pratica.

Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria

A fine partita Sinner fa fatica a trovare la possibilità di parlare con il pubblico di Torino che continua a intonare cori: “Di solito parto sempre parlando dell’avversario ma stavolta devo dire grazie al pubblico. E’ stata una partita difficile, potevo servire meglio. Da fondo abbiamo giocato bene sia io che lui. Penso che sia stata una bella partita. Siamo più vicini alla semifinale, e ora vediamo come va la prossima. Abbiamo giocato una finale molto importante e questa per me oggi era un’occasione per far vedere un ottimo livello. Adesso vediamo dopodomani, sarà una partita molto difficile. Nei punti importanti ho servito molto bene, sono contento di come ho gestito queste situazioni anche perché ne ho avute tante durante l’anno”.

La scena con la bambina

Campione in campo ma anche fuori, se Jannik Sinner è entrato nel cuore dei tifosi italiani è dovuto anche al suo modo di comportarsi in tutti i momenti. E non poteva non colpire il suo ingresso in campo insieme a una bambina. E’ una scena che si vede spesso, ma al momento della separazione la piccola gli chiede qualcosa. Jannik sorride e l’accarezza e poi la saluta dandole il “cinque”. E il video sui social fa il giro anche più di uno dei punti della partita.

Le voci di una rottura con Anna

Intanto nel gran gala delle ATP Finals non mancano anche le voci di gossip. Ha fatto discutere l’assenza di Anna Kalinskaya che in tanti si aspettavano sugli spalti di Torino ma che al momento non è arrivata e non sembra nemmeno attesa. Tra le voci circolate nei corridoi della Inalpi Arena ci sono anche quelli di una pausa nella storia d’amore con Jannik Sinner con la tennista russa che in questo momento si starebbe godendo party ed eventi nella sua Russia, piuttosto che arrivare in Italia nelle vesti di “fidanzata di”. Ma la sua scelta potrebbe essere stata anche dettata dalle grandi attenzioni che avrebbe ricevuto dai media italiana nella città piemontese.

