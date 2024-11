Anna Kalinskaya latita, ma Nina Lange Barresi, compagna di Max Allegri, si prende la scena con Sinner alle Atp Finals

Coetanea del tecnico toscano, Nina Lange Barresi ha lasciato trapelare pochissimo della sua vita privata e professionale: lavora a Lugano dove ha una società. A sorpresa è riapparsa nel video condiviso dalla Federtennis

La sua ricomparsa a Torino non ha destato domande trascendentali. Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, segue e ama il tennis e alle ATP Finals, come sua abitudine, ha percorso corridoi e spalti per abbracciare di nuovo Jannik Sinner. Una stretta, a distanza di un anno circa, che ha rinnovato quel patto di amicizia e reciproca attenzione al cospetto stavolta della compagna del tecnico, Nina Lange Barresi.

Una figura estremamente discreta, attenta a non scivolare nel vortice del gossip limitando anche la sua presenza sui social e centellinando le uscite pubbliche al fianco di Allegri, il quale attende un nuovo incarico dopo lo strappo con la Juventus.

Max Allegri e Nina Lange Barresi con Sinner alle Atp Finals

A rigenerare un certo interesse nei suoi riguardi, è stato il video postato, condiviso sui social in cui Max Allegri saluta con trasporto Sinner alla presenza di Nina Lange Barresi, l’imprenditrice che lo accompagna dal 2022 ovvero da quando fu immortalata con l’allenatore ex Juve e Milan per le vie della città sabauda.

Una dichiarazione senza virgolettati, rinnovata in questa ulteriore circostanza pubblica e con a testimoniare la solidità del loro rapporto il numero 1 del ranking mondiale, convocato suo malgrado dai commentatori colpiti o forse poco attenti alle vicende sentimentali di Allegri. Il video postato sulle pagine ufficiali della Federtennis ha divertito, e incuriosito, i followers ammiratori di Sinner, di Max e poco avvezzi ad approfondire notizie collaterali come la nascita della storia con Nina Lange Barresi.

In assenza di Anna Kalinskaya, che a Torino e in tribuna fino ad oggi non si è vista alimentando i sospetti su una presunta crisi con Jannik, a concentrare i social e gli appassionati è la fidanzata dell’allentore, riapparsa dopo mesi fuori dai radar di fotografi e televisioni.

Com’è nata la loro relazione

La loro relazione, infatti, risale al dopo Ambra. Archiviata la loro tormentata storia, condita da strascichi e accordi sanciti per chiudere la nota vicenda dell’appartamento di Milano di proprietà di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini occupato dalla sola attrice, il tecnico toscana si è poi legato a Nina Lange Barresi, la quale svolge un’attività protetta, a Lugano lontano dai riflettori che si erano accesi sull’allenatore all’epoca della sua relazione con Angiolini con la quale – si vociferava – dovesse convolare a nozze.

Chi è Nina Lange Barresi

La sua compagna, con la quale è uscito allo scoperto nell’estate del 2022, è una figura ancora evanescente sulla quale pochi dettagli sono noti. Per sua volontà e convinzione, sia chiaro. Nina Lange Barresi è un’imprenditrice che non ha mai cercato visibilità extra, anzi.

La stessa Nina non appare sui social, si mantiene lontanissima dal punto di vista professionale dagli eventi a cui deve o vuole prendere parte Allegri che, oggi, ricopre un ruolo ancora più delicato dopo la rottutra definitivo, non proprio cordiale, con la nuova Juventus e Cristiano Giuntoli.

Fonte:

Max Allegri e Ambra Angiolini all’epoca della loro storia

La società svizzera e di che cosa si occupa

Nina Lange Barresi, da quel che riporta l’Ufficio del registro di commercio di Ticino, è titolare di una società la Nimele SA che si occupa di promozioni, sviluppo e gestione di iniziative imprenditoriali e commerciali. Una figura professionale definita, distante dalle frequentazioni del tecnico che, dopo aver interrotto la storia con Ambra, non ha voluto mai tornare sulla sua vita privata.

L’imprenditrice è stata fotografata con lui in altre circostanze, per la prima volta dal magazine “Chi” e poi dall’agenzia IPA, senza che però vi fosse seguito: la professionista preferisce rimanere lontana dai riflettori ed evitare gli effetti perversi legati alla gestione della sua immagine pubblica. Sono rarissime, dopo questo scoop, le immagini insieme della coppia che fa la spola tra Torino e Lugano.

La scelta di Allegri

Per Allegri, estrema discrezione e silenzio sull’ex e in genrale sulla sua vita privata della quale non parla e su cui sono trapelate sempre pochissime notizie: una linea che da sempre ha scelto di rispettare, evitando di tornare sulle questioni che riguardano la sua vita privata della quale lascia sempre altri parlare.

Anche in occasione della nascita del nipotino ha affidato l’annuncio all’ufficio stampa della Juventus, di certo un comunicato condiviso ma che non porta certo la firma del tecnico.

Così è stato pure per Ambra, per Claudia Ughi, Barbara d’Urso e Gloria Patrizi, la prima moglie e i suoi amori giovanili. Zero commenti e dichiarazioni e anche Nina Lange Barresi non fa certo eccezione.