A Torino si è consumato un nuovo capitolo della vicenda che contrappone in tribunale Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e la sua ex compagna, Claudia Ughi, con la quale ha avuto il figlio più piccolo che vive con la mamma in Toscana.

Una controversia legale assai delicata, scaturita – da quanto già emerso e reso noto dall’agenzia ANSA– nel corso degli ultimi mesi e che non trovato altra soluzione se non nelle aule di giustizia.

La controversia tra Allegri e l’ex Claudia Ughi

Secondo quanto riporta La Stampa, le spese contestate, dal 2019 al 2021, da parte del tecnico all’ex compagna riguardano l’acquisto di una casa a Livorno nel periodo di lockdown e un investimento finanziario, oltre alle famigerate rette universitarie della figlia maggiore dell’ex compagna. Quel che viene contestato si riduce a appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Accuse respinte fermamente da Claudia Ughi, difesa dall’avvocato Davide Steccanella e dall’avvocato Paolo Davico Bonino, che ha risposto alle domande del pubblico ministero Davide Pretti, ribadendo che il denaro è stato utilizzato per l’intera famiglia. Il processo si celebra con rito abbreviato, dopo che la stessa Ughi lo aveva chiesto nel luglio scorso attraverso i suoi legali.

L’inchiesta è stata condotta dalla Guardia di Finanza, che ha calcolato l’ammontare della cifra attorno ai 200 mila euro di spese indebite su 600 mila euro percepiti in questi anni dalla ex compagna del tecnico livornese.

Fonte: ANSA

Il primo capitolo in tribunale

Stando a quel che riporta TorinoToday, il pm Davide Pretti ha chiesto la condanna a un anno e due mesi, con l’accusa di appropriazione indebita e violazione degli obblighi familiari, per Claudia Ughi: tra i fatti contestati la spesa per l’acquisto di una casa durante il lockdown per il Covid, l’investimento su titoli irlandesi e il pagamento delle spese universitarie di cui sopra della figlia maggiore della ex compagna dell’allenatore, nata da una diversa relazione.

Allegri, parte civile del processo, è stato rappresentato dall’avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara: ora toccherà al giudice esprimersi. L’udienza è rinviata all’8 novembre.

La nuova denuncia di Allegri

L’interruzione della relazione tra Allegri e Claudia Ughi, dopo una storia decennale e la decisione di avere un figlio, è sopravvenuta quando la ex fidanzata del tecnico era in attesa del loro bambino: allora quella separazione si risolse con un mantenimento concordato dai giudici.

Un accordo che è stato ritenuto adeguato, allora, ai tempi della sentenza e sul quale è tornato l’avvocato incaricato da Allegri quando, nel gennaio 2021, il tecnico non risultava occupato.

Allora non era ancora legato ad alcun club attraverso un contratto e, anzi, risultava formalmente disoccupato: da qui la richiesta al Tribunale di Torino per chiedere che l’assegno fosse dimezzato.

Il tutto è avvenuto prima che anche con l’attrice Ambra Angiolini si consumasse una dolorosa rottura, oggetto di interesse mediatico amplificato dalla celebrità della nota protagonista di Non è la Rai e di notevoli successi cinematografici. e che esplodesse anche il caso dell’appartamento conteso dalla giudice di X Factor con Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini.

Le spese contestate all’ex fidanzata

Assistito dall’avvocato Pietro Gaetano Nacci Manara, Allegri ha presentato denuncia nei riguardi della ex Claudia Ughi, alla quale è stato contestato di “aver usato per sé o per i suoi prossimi congiunti gran parte delle somme da lui versate esclusivamente per il figlio”.

