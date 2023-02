A dare l'annuncio è stata la Juventus con un tweet, un fatto inusuale: Valentina Allegri, prima figlia dell'allenatore Max aveva mantenuto estremo riserbo sulla gravidanza

17-02-2023 16:41

Neanche 24 ore fa, inveiva ai microfoni per le velate critiche alle sue scelte da allenatore, in un Juve-Nantes che ha riservato polemiche e di certo qualche riflessioni aggiuntiva. Questioni di campo, professionali che non inquineranno di certo la soddisfazione e la gioia, comprensibile, per l’essere diventato nonno grazie a sua figlia Valentina, ex influencer e assoluta protagonista su Instagram fino alla decisione di sottrarsi ai meccanismi innescati dai social per scegliere una vita più riservata.

Allegri diventa nonno: l’annuncio della Juve

La notizia, resa pubblica dalla Juventus con un tweet pubblicato sull’account ufficiale della società, nel primo pomeriggio di venerdì 17 febbraio, ha rotto il silenzio su una gravidanza tenuta sotto stretto riserbo per evitare clamore e quell’attenzione che la figlia del tecnico ha scelto di evitare cercando, ove possibile, di tenere privata questa informazione.

Il tweet della conferma

A confermare, in via ufficiale, il lieto evento è stata la Juventus con post sui propri canali social, all’indomani della partita di Europa League di andata contro il Nantes, estendendo le congratulazioni per la nascita del piccolo Filippo anche alla mamma Valentina, figlia maggiore del tecnico bianconero.

“Mister Allegri è diventato nonno!

Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina per la nascita del piccolo Filippo! 💙”, si legge.

Tanti auguri a lui e congratulazioni a Valentina per la nascita del piccolo Filippo! 💙 pic.twitter.com/dkM5zVXaU3 — JuventusFC (@juventusfc) February 17, 2023

Valentina Allegri, chi è la figlia del tecnico della Juve

Valentina Allegri, ventotto anni, laureata all’Università Cattolica di Milano è nata dal matrimonio con Gloria, dalla quale il tecnico si è poi separato. Diventata mamma per la prima volta a circa un anno e mezzo dal matrimonio celebrato nell’estate del 2021 con un imprenditore napoletano, sul quale sono trapelate pochissime notizie.

Su di lui non vi sono altre informazioni, anche prima che venissero celebrate le nozze riservate a invitati selezionate e che ebbero visibilità, di riflesso, all’epoca della relazione del padre con l’attrice Ambra Angiolini. La loro storia finì, tra tormenti e strascichi anche legali, a pochi mesi da quella festa estiva che sembrava aver allontanato i rumors di crisi tra loro.

Oltre a Valentina, Allegri ha un altro figlio, Giacomo, nato dalla lunga relazione durata 13 anni con Claudia Ughi finita poco dopo la scoperta della gravidanza.

