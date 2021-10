Ambra Angiolini e Allegri, conseguenze insanabili: scontro aperto

20-10-2021 12:04

Il giorno zero di Ambra Angiolini coincide con una commozione e una solidarietà forse addirittura inaspettata, da parte dell’attrice e conduttrice scaturita dalla sgradevole consegna del Tapiro per via della rottura irreversibile con il suo compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Sarà Ambra ad andar via, a lasciare la loro casa milanese per trovare una nuova dimora e poter perseguire quegli obiettivi, umani e professionali, che avevano segnato la scelta di abbandonare Brescia. Di trasferirsi nello stesso stabile dove vive la figlia primogenita di Allegri, Valentina.

Ambra-Allegri, le indiscrezioni sulla rottura

Sono stati quattro anni intensi, decisivi nell’esistenza di entrambi. Ma le famiglie si sostengono su equilibri fragili. E’ bastato scivolare perché si sgretolasse anche questa meravigliosa unione cucita sull’impegno. Nonostante la distanza, le relazioni precedenti, i figli e i rispettivi e doverosi impegni. Anni di amore reciproco e di reciproca fedeltà a un ideale, a un progetto di vita che si annidava tra le dichiarazioni, esigue, di reciproca stima e amore. Condita dal disturbante odio haters, a cui Ambra ha sempre replicato, resistito, fanno opposizione con la parola e con i gesti concreti. E che lo stesso Allegri ha contenuto, a suo modo.

La crisi nella coppia non sarebbe stata improvvisa. Secondo quanto riporta Chi, Ambra avrebbe scoperto nell’auto del compagno delle prove che l’avrebbero insospettita e da lì sarebbe scaturito il turbamento e la sfiducia. La Angiolini avrebbe provato a perdonare, ad andare avanti, fino a quando Allegri non sarebbe sparito nel nulla.

Ambra-Allegri: la controversia sulla casa

Altro dettaglio svelato dal magazine, svela come Allegri avrebbe chiesto ad Ambra di pagare l’affitto dell’appartamento in cui ha traslocato per seguirlo a Milano insieme alla figlia Jolanda, avuta dall’ex Francesco Renga. Una scelta che avrebbe provocato anche questa controversia tra i due: chi deve rimanere in quella casa? Chi deve sostenerne i costi?

La richiesta, a quanto pare, non sarebbe stata gradita da Ambra, che avrebbe deciso di cercare un nuovo appartamento prima di incappare in conseguenze sul piano legale e risolvere così una situazione imbarazzante per chiunque sia stato investito, a livello emotivo, da questa separazione.

Allegri: figli e matrimonio saltato

Particolari che anche nel loro caso emergono adesso che l’addio sembra non lasciare spazi a ripensamenti. D’altronde che vi siano tensioni è ovvia conseguenza: Ambra ha deciso di prendere questa via e di chiudere la questione, Allegri tace come sempre quando si tocca la sua sua vita sentimentale.

Ha fatto scelte, in passato, non propriamente comuni ma mai ha dato risposte a quanti chiedessero: Massimiliano Allegri, prima del legame con Ambra, ha vissuto relazioni stabile ma controverse: Gloria Patrizi, ex playmate, era la sua compagna ai tempi del Milan, dopo aver rotto con la compagna Claudia Ughi incinta del suo secondo figlio, Giorgio. Prima ancora si era separato da Gloria, mamma della sua primogenita Valentina. Un matrimonio celebrato a distanza dalle nozze sfumate a due giorni prima dalla cerimonia con la fidanzata di allora, all’epoca del Pescara.

Nulla che poi abbia voluto o desiderato commentare, lasciando sempre ad altri dichiarazioni in merito. Lasciando che cadesse, inesorabilmente, il silenzio.

FAQ Chi è Max Allegri? Massimiliano Allegri è l'allenatore della Juventus. Ex attaccante, ha guidato in qualità d tecnico anche Cagliari e Milan Chi è Ambra Angiolini? Attrice e conduttrice radiofonica e televisiva, Ambra Angiolini è diventata celebre grazie al programma firmato da Ghergo e Boncompagni "Non è la Rai" negli anni Novanta Quanto sono stati insieme Allegri e Ambra Ambra e Allegri sono stati legati per circa quattro anni

