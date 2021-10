Ambra rompe il silenzio su Allegri dopo la figlia: "Giorno zero"

In questo day after, Ambra Angiolini sta raccogliendo in un mosaico di solidarietà, ritrovato e inaspettato – forse -, rispetto per il suo acume e la sua onestà intellettuale, l’identità che l’ha condotta ad assumere posizioni scomode. Addirittura ad esporsi alla violenza verbale degli haters a causa delle sue scelte pubbliche e, in virtù del legame con Massimiliano Allegri ormai interrotto, replicare anche spesso a esternazioni di diniego con la veemenza di cui sono capaci tifosi ostili sui social. Dopo il Tapiro di Striscia la notizia, ingiustificato e accompagnato da domande incomprensibili rivolte all’attrice, Ambra ha deciso di rompere il silenzio.

Ambra e il nuovo inizio senza Allegri

A termine del programma radiofonico che conduce, Ambra ha affidato quanto si è accumulato in questi giorni così intensi (e dolorosi, come per chiunque quando si sgretola un legame) a una citazione che segna il suo giorno zero. Tutto quello e le persone da cui ripartire:

“Esiste per tutti il giorno Zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un un inizio e negli inizi non si conosce la sconfitta”.

Ambra interviene dopo la storia di Jolanda Renga

E ha deciso di esternare i sentimenti che, adesso, attraversano una giornata complicata da avvenimenti sgradevoli e che nutre nei confronti di chi più di chiunque altro, abbia saputo difenderla umanamente e anche professionalmente dopo lo tsunami causato dalla notizia della sua rottura con il compagno, l’allenatore della Juventus, Max Allegri.

“Gentile e coraggiosa, la mia Jolanda”, ha scritto nelle storie Ambra, a proposito della decisione di Jolanda di esternare lo sconcerto causato dalla consegna alla madre di un Tapiro da parte di Striscia la notizia.

Jolanda aveva pubblicato una storia, sempre su Instagram, di estrema sensibilità e intelligenza sul trattamento riservato da parte di Striscia e sulla ratio dei quesiti rivolti all’attrice, su una questione che poi è di natura privata sebbene investa due personaggi pubblici:

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”, si legge nella storia che veicola una conferma indiretta sulla crisi e l’allontanamento.

La convivenza tra Allegri e Ambra Angiolini

Eppure lo stesso magazine aveva accennato all’ipotesi convivenza di “famiglia”. Con Allegri e Ambra, infatti, c’era anche Jolanda, la prima figlia che Ambra ha avuto da Francesco Renga, padre anche di Leonardo. In fondo, Milano non è poi così distante da Brescia e la prossimità geografica avrebbe aiutato nel mantenere salda la famiglia estesa che hanno costruito, le amicizie e le scelte di vita pregresse per l’attrice e i suoi ragazzi che hanno frequentato da sempre la città di cui è originario l’ex leader dei Timoria.

Estremamente riservati, nonostante siano entrambi personaggi pubblici, sia Ambra sia Allegri non hanno voluto che altro trapelasse a parte questa indiscrezione di Chi e anche quando ai primi di settembre si è celebrato il matrimonio della figlia Valentina, che vive nello stesso stabile milanese, il tutto è stato avvolto dal silenzio anche per via delle continue voci sulla loro crisi. Le nozze e i dettagli relativi alla primogenita del tecnico sono stati preparati e condivisi nella massima discrezione, per non destare troppa attenzione.

Il nuovo presente di Ambra e il pendolarismo di Allegri

Ambra è da poco tornata alla conduzione radiofonica e ogni mattina è impegnata su Radio Capital, in un palinsesto tutto al femminile. Proprio all’uscita dalla radio, è stata intercettata e sorpresa con una consegna irragionevole e decontestualizzata dall’inviato di Striscia, Valerio Staffelli, che non ha trovato nulla di meglio che alludere al tradimento dell’allenatore della Juventus con Dybala.

Allegri, dalla sua per ora tace, e si appresta ad affrontare una partita e stagione complicate dettate da scelte di campo e sentimentali. Cambiamenti più netti di quanto era dato sapere.

