Ambra Angiolini e Allegri: è giunto il momento di una scelta decisiva

L’amore ha molte facce. E quella della convivenza è una delle sue possibili, inevitabili declinazioni soprattutto quando si decide in età adulta, quando si sono maturate esperienze importanti, si decide per sé e per i propri figli. Ambra Angiolini, attrice, conduttrice e meravigliosa creatura televisiva creata e scoperta da Irene Ghergo e Gianni Boncompagni in quella sperimentazione – tra leggerezza e pubertà – che era “Non è la Rai”, ha voluto lasciare Brescia per Milano. Per Massimiliano Allegri, il suo compagno da cinque anni quasi. Vivono a Milano, adesso, nello stesso stabile dove ha casa la figlia maggiore dell’allenatore della Juventus, Valentina.

La convivenza tra Allegri e Ambra Angiolini

Con loro c’è anche Jolanda, la prima figlia che Ambra ha avuto da Francesco Renga, padre anche di Leonardo. In fondo, Milano non è poi così distante da Brescia e la prossimità geografica aiuta nel mantenere salda la famiglia che hanno costituito e che vanno edificando sulla complessità di un rapporto che è cresciuto tra pandemia, professioni, problemi e anche un affetto crescente.

Estremamente riservati, nonostante siano entrambi personaggi pubblici, non hanno voluto che altro trapelasse a parte questa indiscrezione di Chi – e anche quando ai primi di settembre si è celebrato il matrimonio della figlia Valentina, il tutto è stato avvolto da silenzio. Le nozze e i dettagli sono stati celebrati nella massima discrezione, per non destare troppa attenzione.

Il nuovo presente di Ambra e il pendolarismo di Allegri

Ambra è da poco tornata alla radio e ogni mattina è impegnata su Radio Capital, in un palinsesto tutto al femminile mentre Allegri – tornato alla Juventus e diviso tra Milano e Torino – si appresta ad affrontare una stagione complicata, ma ancora più intensa visti i cambiamenti in corso.

VIRGILIO SPORT | 29-09-2021 15:03