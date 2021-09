Juventus in piena emergenza, tutte le soluzioni per Allegri

La Juventus ha conquistato due vittorie consecutive in campionato (contro Spezia e Sampdoria) ma a caro prezzo. L’infermeria bianconera è decisamente affollata.

Nell’ultimo match, Max Allegri ha perso, in un sol colpo, l’attacco bianconero titolare, ovvero Paulo Dybala (uscito in lacrime dal campo) e il partner ideale Alvaro Morata.

I due si rivedranno in campo, se tutto andrà bene, dopo la sosta. Con Kaio Jorge e Arthur non ancora pronti, Max Allegri sarà costretto ad una JUventus inedita nella super sfida di mercoledì, all’Allianz Stadium, contro il Chelsea.

Probabile 4-4-2 con Federico Chiesa (giocatore in stato di grazia) in fascia e Dejan Kulusevski a giocare alle spalle di Moise Kean. Il giovane attaccante nerazzurro sarà l’arma offensiva dei bianconeri.

Non proprio la miglior formazione possibile per Max Allegri. Al cospetto del fortissimo Chelsea dell’ex interista Romelu Lukaku, l’allenatore della Vecchia Signora avrebbe preferito poter mettere in campo i suoi top player.

Sarà sotto pressione la difesa. In questa prima fetta di stagione, il pacchetto arretrato bianconero non ha mai convinto pienamente (tranne contro il Malmoe). Contro i Blues non ci dovranno essere errori.

Portare a casa un risultato positivo contro il Chelsea sarebbe fondamentale per rendere il cammino verso gli ottavi di finale di Champions League meno impegnativo.

OMNISPORT | 27-09-2021 08:25