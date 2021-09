Juventus, brutte notizie per Paulo Dybala: le parole di Allegri

Domenica di gioia e poi di dolore per Paulo Dybala, che dopo la rete alla Sampdoria è stato costretto ad uscire al 21′ per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Dopo la partita il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha aggiornato sulle condizioni della punta argentina, senza dare buone notizie: “Non ci sarà né col Chelsea né col Torino, questo è sicuro. Gli infortuni fanno parte del gioco, oggi è capitato a noi ma domani capiterà a un’altra squadra. Dovremo essere bravi a sopperire le assenze“.

Problemi anche per Alvaro Morata: “Li rivediamo dopo la sosta. Fa parte della stagione, purtroppo quando si gioca ogni tre giorni lo sforzo mentale è superiore anche a quello fisico”.

Sulla partita vinta per 3-2 contro i doriani: “Oggi abbiamo fatto bene la fase difensiva, ma abbiamo sbagliato sull’angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita scappando tutti. Dovevamo chiuderla prima, abbiamo anche avuto l’occasione per il 4-1 con Bentancur… Siamo comunque contenti per la prima vittoria in casa e le due vittorie consecutive, ora ci prepariamo con serenità per la partita col Chelsea”.

Gli ingressi di Ramsey e Chiellini: “Locatelli e Bentancur erano stanchi, avevo bisogno di più palleggio a centrocampo e quindi ho messo Ramsey. Con Chiellini e il passaggio alla difesa a tre mi serviva invece dare più ampiezza ai quinti e giocare meglio la palla”.

Nel finale ancora una volta i bianconeri hanno sofferto: “La condizione atletica? Stiamo lavorando bene, dopo 20 minuti oggi potevamo già stare 3-0. Abbiamo creato molto di più rispetto alle altre partite giocate finora”.

OMNISPORT | 26-09-2021 15:16