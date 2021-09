Juventus, Locatelli: "Emozione che non dimenticherò mai"

Manuel Locatelli è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta dalla Juventus in casa per 3-2 contro la Sampdoria, nella quale Loca ha segnato il gol del momentaneo 3-1 nella sua 150a partita in Serie A. Manuel Locatelli ha sia segnato che fornito assist nello stesso match solo per la seconda volta in carriera in Serie A: la prima col Sassuolo, contro il Chievo, nell’aprile 2019.

Ecco le sue parole:

“E’ un’emozione che non dimenticherò mai, perchè l’ho sempre sognato e farlo qui nel nostro stadio, nella nostra casa, ha un valore aggiunto. Ma oggi era fondamentale vincere, perchè il mister ci ha chiesto di fare questo passo in avanti e lo abbiamo fatto. Non importava chi avesse segnato, oggi dovevamo vincerla, lo abbiamo fatto e dobbiamo continuare così”.

Il gol è stato dedicato alla fidanzata:

“Sì, sicuramente il primo pensiero a lei, poi alla mia famiglia, ma lo dedico a tutti i tifosi juventini che da quando sono arrivato mi mostrano affetto e questo è fondamentale per me, per noi. Dobbiamo continuare così e siamo felici”.

Poi un punto sul centrocampo di Madama:

“L’unico che la guida è il mister, noi seguiamo quello che ci dice lui. Siamo giovani, ma abbiamo anche dei senatori che trainano il gruppo e questo è fondamentale per noi, dobbiamo stare tranquilli e fare quello che ci dice il mister”.

