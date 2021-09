Max Allegri cambia la Juve: "Ho le idee confuse". Bordata a Rabiot

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha ammesso di avere molti dubbi di formazione in vista della partita di Champions League contro il Chelsea. Le assenze di Dybala e Morata hanno aumentato l’incertezza in attacco: “Ho le idee confuse, ma siamo reduci da un buon allenamento. Ho molti dubbi in testa di formazione, vedremo quale schiererò. Potrei stravolgere la squadra. Non ho ancora deciso se giocherà Kean, Bernardeschi o Kulusevski”, è la confessione del tecnico toscano.

Anche il modulo è un enigma: “Difesa a tre? E’ uno dei dubbi che ho, forse il primo. Però la difesa a tre è poi una questione relativa…”.

Allegri ha poi strigliato Adrien Rabiot, uno dei giocatori che ha deluso in questo avvio di stagione: “La differenza nelle carriere dei giocatori passa da quello che hanno nella testa, dall’obiettivo personale al servizio della squadra e dalla cattiveria con cui si allenano, con cui tirano in porta, con cui passano, con cui difendono. La carriera passa da questo: sono dettagli che fanno la differenza. Quanti giocatori bravi si sono persi? Gli mancava un pezzetto. Io fossi Rabiot sarei arrabbiato con me stesso: è al terzo anno in Italia, in due anni ha segnato poco. Non esiste, mi arrabbierei con me stesso. In questa stagione migliorerà su questi dettagli”.

I Blues campioni d’Europa sono ancora più temibili con Romelu Lukaku: “Sarà una bella partita, è una squadra molto solida. Hanno fisico e tecnica, ci vorrà partita di tecnica e precisione. Domani è un buon test per noi”.

Allegri spera che i bianconeri siano più continui rispetto alle ultime uscite: “Contro la Sampdoria siamo andati in difficoltà a tratti: in certi momenti dobbiamo essere più squadra e voglio vedere miglioramenti in tal senso già da domani”.

In conferenza stampa c’era anche Giorgio Chiellini, che ha così parlato del momento della squadra: “Bisogna ritrovare il filo conduttore che ha portato la solidità del passato e che ci han fatto restare per anni ai massimi livelli. In questo modo ritroveremmo anche l’autostima”.

“Sarà importante non permettere che le qualità di campioni come Lukaku vengano fuori. Ma non c’è solo Lukaku“, ha continuato il capitano bianconero.

OMNISPORT | 28-09-2021 19:35