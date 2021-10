Ambra Angiolini, addio Allegri: "Sparito". La figlia rompe il silenzio

L’indiscrezione sta esplodendo e non si arresta la catena di quesiti, domande, interrogativi sulla veridicità della notizia rilanciata dal magazine Chi, sempre ben informato sulla relazione che lega da tempo ormai Max Allegri, allenatore della Juve, a Ambra Angiolini, attrice ed ex stella nascente di Non è la Rai. Una frattura insanabile, confermata indirettamente nelle stories di Instagram, da Jolanda Renga che ha espresso il suo fastidio rispetto alla consegna del Tapiro da parte di Striscia la notizia alla mamma.

Ambra abbandonata da Allegri: “Sparito”

Secondo il settimanale, Ambra ha provato a recuperare il rapporto fino alla fine scegliendo di stare vicino all’allenatore e assecondando la richiesta di stare più vicini. E dalle anticipazioni pubblicate sui social, si legge l’epilogo:

“È stato un colpo al cuore per l’attrice che ha provato a salvare il rapporto fino alla fine. Ma, dopo una lunga crisi, sembra che l’allenatore sia sparito”. Un riferimento, neanche troppo velato al passato dell’allenatore che si è guadagnato una certa fama per aver lasciato la futura sposa alle nozze.

Poche ore dopo, nel primo pomeriggio di mercoledì 13 ottobre, Jolanda Renga ha deciso di esternare le proprie perplessità rispetto a quanto avvenuto, ovvero alla consegna del Tapiro a sua madre a Milano, per quanto avvenuto con Max Allegri.

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”, si legge nella storia che veicola una conferma indiretta sulla crisi e l’allontanamento.

La convivenza tra Allegri e Ambra Angiolini

Eppure lo stesso magazine aveva accennato all’ipotesi convivenza di “famiglia”. Con Allegri e Ambra, infatti, c’era anche Jolanda, la prima figlia che Ambra ha avuto da Francesco Renga, padre anche di Leonardo. In fondo, Milano non è poi così distante da Brescia e la prossimità geografica avrebbe aiutato nel mantenere salda la famiglia che hanno costruito, le amicizie e le scelte di vita pregresse per l’attrice e i suoi ragazzi.

Estremamente riservati, nonostante siano entrambi personaggi pubblici, sia Ambra sia Allegri non hanno voluto che altro trapelasse a parte questa indiscrezione di Chi e anche quando ai primi di settembre si è celebrato il matrimonio della figlia Valentina, che vive nello stesso stabile milanese, il tutto è stato avvolto dal silenzio. Le nozze e i dettagli relativi alla primogenita del tecnico sono stati preparati e condivisi nella massima discrezione, per non destare troppa attenzione.

Il nuovo presente di Ambra e il pendolarismo di Allegri

Ambra è da poco tornata alla conduzione radiofonica e ogni mattina è impegnata su Radio Capital, in un palinsesto tutto al femminile, mentre Allegri – oggi alla Juventus e diviso tra Milano e Torino – si appresta ad affrontare una stagione complicata, ma ancora più intensa visti i cambiamenti in corso. Cambiamenti più netti di quanto era dato sapere.

