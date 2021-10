Juventus: Allegri deluso, in quattro a rischio cessione a gennaio

La Juventus sta riflettendo sulle mosse di mercato da effettuare a gennaio. In questi primi mesi di gestione Allegri non sono pochi i giocatori che non sono riusciti ad adattarsi al nuovo corso o hanno deluso il mister toscano, o che semplicemente non rientrano più nei piani dei bianconeri.

Tra questi il più vicino alla partenza è senz’altro Aaron Ramsey, il centrocampista gallese che, complici i diversi infortuni, non ha mai davvero convinto a Torino. Sulle sue tracce ci sarebbe il Newcastle, appena acquistato da un ricchissimo fondo arabo: la Juve non vede l’ora di disfarsene e risparmiare i 7 milioni di euro d’ingaggio del giocatore.

Sempre nel reparto di mezzo sta fortemente rischiando il suo posto alla Juve Weston McKennie, che tra problemi disciplinari e prestazioni negative è stato tra i peggiori di questo avvio di campionato della Vecchia Signora. I media inglesi riportano di una possibile offerta da parte del Tottenham e di Fabio Paratici, che lo portò a Torino un anno fa. Allegri in estate ha cercato di inserire il giocatore nei suoi schemi, finora senza successo.

Una collocazione in campo che finora non trova neanche Dejan Kulusevski. L’attaccante svedese ha avuto opportunità un po’ in tutti i settori del campo, nel ruolo di seconda punta, ala destra, trequartista e anche mezzala sinistra, ma non ha reso come avrebbe dovuto e non si è sbloccato, tanto che è finito nella ‘lista dei cattivi’ di Massimiliano Allegri in questa prima parte di stagione.

Acquistato dall’Atalanta per 35 milioni di euro un anno fa, il giocatore è chiamato al salto di qualità, ma lo stesso mister toscano non ha ancora le idee chiare su di lui, e se arrivasse l’offerta giusta, anche a gennaio, la Juventus non direbbe di certo no ad una sua partenza.

Situazione diversa per Kaio Jorge: l’attaccante brasiliano ha ricevuto ultimamente gli elogi di Massimiliano Allegri, ma è ritenuto ancora acerbo. I bianconeri starebbero meditando se cederlo in prestito a gennaio, per farlo giocare con maggiore continuità. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono diversi club di A fortemente interessati al prestito, tra questi Sassuolo, Cagliari e Sampdoria.

OMNISPORT | 11-10-2021 12:54