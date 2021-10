Juventus, McKennie non è più incedibile

Weston McKennie, centrocampista americano arrivato lo scorso anno alla Juventus, sembra essersi smarrito in questo 2021/2022. Allegri gli chiede 10 gol all’anno, ma attualmente non sta rispettando le aspettative di società e tecnico. Provato spesso largo a sinistra come un moderno Matuidi, il classe 1998 ha spesso fornito prestazioni scadenti e ora il suo posto in bianconero non è più garantito.

Pagato 21,5 milioni di euro e altri 6,5 di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi, McKennie non è più incedibile per la Vecchia Signora, che lo farebbe partire però solo a fronte di un’offerta di non meno di 30 milioni di euro. Difficile che arrivino a gennaio, ma se le prestazioni saranno queste in estate sarà certamente il primo indiziato a partire.

OMNISPORT | 05-10-2021 13:09