Kulusevski: "Positivo che ci siano club interessati a me"

L’attaccante della Juventus Dejan Kulusevski dal ritiro della Nazionale svedese ha commentato le voci sul suo futuro: “Quando giochi a calcio, ci sono sempre delle voci. È positivo che ci siano squadre interessate, ma non ci sto pensando. Mi concentro solo sulla prossima partita, altrimenti non mi diverto”.

L’ex Parma a Sportbladet ha poi parlato anche dell’addio di Ronaldo: “Onestamente non si nota molto, perché non ci pensiamo. Pensiamo solo che dobbiamo vincere le partite, non a chi c’è e chi non c’è. È stato molto divertente giocare con lui, è un grande giocatore e una persona fantastica, ma non ci pensiamo più”:

OMNISPORT | 08-10-2021 13:43