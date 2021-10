Dopo la rottura tra Ambra e Allegri è bufera su Striscia la Notizia

Che una vicenda privata diventi pubblica quando si parla di due persone ultranote, come Massimiliano Allegri ed Ambra Angiolini ci sta – con buona pace della figlia della showgirl Jolanda che avrebbe preferito il rispetto della privacy – ma far diventare fenomeno da baraccone un dolore privato un po’ meno. Ieri Striscia la Notizia ha mandato in onda il servizio col Tapiro consegnato da Valerio Staffelli ad Ambra ma la cosa è piaciuta poco o niente ai telespettatori che hanno avuto da ridire anche sui commenti dei presentatori in studio, in particolare su Vanessa Incontrada.

Polemica social contro Striscia e Vanessa Incontrada per il Tapiro ad Ambra

Su twitter divampa la polemica: “Il Tapiro di Striscia la notizia ad una donna tradita dal proprio compagno è una schifosa bestialità. Mi sentivo in dovere di dirlo” o anche: “Probabilmente devo aver dimenticato, col tempo, del perché si consegni un Tapiro a Striscia. Dev’essere così” oppure: “Di Siani non ho mai pensato niente di positivo ma da Vanessa Incontrada , che ha chiesto ai 4 venti solidarietà quando si sentiva attaccata per il peso, mi aspetto si dissoci pubblicamente da questo servizio orribile”.

Proprio la presentatrice viene messa nel mirino: “La cosa più bella della questione Ambra-Allegri è il comportamento di Incontrada …attiva femminista…che per lavoro/soldi se la ride sbattendo in tv le sofferenze di una donna…” o anche: “Striscia ancora una volta ama fare spettacolo sul dolore altrui. Solidarietà ad Ambra che con signorilità prende il tapiro. Certo c’è da domandarsi perché non sia Allegri il tapirato. E forse c’è da domandarsi anche perché esistano ancora i tapiri”.

C’è chi scrive: “Bisognerebbe rispettare il dolore altrui e non renderlo un fenomeno da baraccone!!!” e poi: “La prossima volta che Vanessa Incontrada frigna per il (presunto) bodyshaming, ricordatele con quanta naturalezza abbia messo Ambra Angiolini alla berlina pe’ 2 telespettatori in più..”.

Non mancano commenti ironici: “Lui voleva farla giocare a centrocampo, lei piuttosto che giocare con Rabiot l’ha mollato” e infine: “Lasciare Ambra è da folli, ma anche schierare contemporaneamente Rabiot, De Sciglio e Ramsey non è male”

SPORTEVAI | 14-10-2021 08:37