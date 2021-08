Allegri sotto attacco haters, la furia di Ambra sul web

Come se non bastassero i problemi evidenziati dalla sua Juventus nella prima giornata di campionato: il pari di Udine subito in rimonta, le papere di Szczesny, l’umore di Ronaldo, Max Allegri è stato anche vittima di un imprevisto attacco hater sul web. A difenderlo però è scesa in campo la sua compagna Ambra Angiolini che ha risposto per le rime a chi ha insultato pesantemente l’allenatore bianconero. Il botta e risposta tra l’attrice e l’utente ha mandato in tilt i social.

Allegri insultato, risposta al veleno di Ambra

L’episodio social si è verificato sulla pagina Instagram dell’attrice sotto uno dei tanti selfie della sua estate, foto dove peraltro non compariva nemmeno in compagnia di Max Allegri. Tra i vari commenti qualcuno dei suoi followers ad un certo punto le scrive: “Ma come fai a toccare uno viscido come Allegri?”. La risposta di Ambra Angiolini non si è fatta attendere ed è stata al fulmicotone “Rispondo solo se tu chiedi alla tua fidanzata com’è toccare uno stronzo”.

L’episodio ha mandato in visibilio i fan e followers di Ambra che tra applausi, like e cuoricini hanno approvato e apprezzato la risposta al controveleno dell’artista che ha voluto difendere il proprio fidanzato con le unghie e con i denti.

Allegri e Ambra, la relazione va a gonfie vele

Questo episodio dimostra ancora una volta di più quanto la relazione tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sia matura e soprattutto solida. Ciclicamente si parla di una crisi tra i due puntualmente smentita dalle foto d’estate che hanno visto l’attrice e l’allenatore della Juventus più uniti che mai in vacanza: a Roma in occasione degli Internazionali di tennis, poi una vacanza romantica in Costiera Amalfitana tra abbracci, sorrisi e gesti affettuosi. La coppia, insieme dal 2017, è più affiatata che mai: si parla già di convivenza sull’asse Torino-Milano-Brescia. Qualcuno sussurra anche la parola “matrimonio”.

SPORTEVAI | 24-08-2021 08:59