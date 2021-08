Juve, Pirlo jr al veleno sui social: scoppia il caso

La falsa partenza della Juventus targata nuovamente Max Allegri, con tanto di esclusioni eccellenti nella formazione scesa in campo a Udine, non solo Ronaldo ma anche Chiesa, ha ovviamente generato tante polemiche sui social sulla famosa “gestione” del risultato che i gol di Dybala e Cuadrado avevano costruito. Al di là delle papere di Szczesny. Qualcuno ieri però si è voluto già togliere i primi sassolini dalle scarpe. In casa Pirlo ad esempio. La condivisione di un post al veleno contro la Juve e Allegri ha fatto balzare infatti in top trend sui social, il figlio dell’ex allenatore bianconero, Nicolò, facendo scoppiare una bufera sul web.

Il Figlio di Andrea Pirlo condivide: “Ci fosse stato Pirlo sarebbe stata colpa sua”

Lo scorso anno alla prima di campionato, Andrea Pirlo aveva esordito in assoluto da allenatore sulla panchina della Juventus, risultato: 3-0 alla Sampdoria allo Stadium con tanto bel gioco. Quello che non è riuscito a fare Allegri tornato a furor di popolo sulla panchina bianconera. Pari per Max che ha pagato a caro prezzo la stanchezza nella ripresa e gli strafalcioni di Szczesny.

Il pari di Allegri all’esordio ha scatenato le polemiche sui social. Gli antiallegriane hanno da subito cominciato a criticare. E Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, ha voluto cavalcare questo sentimento condividendo in una storia di Instagram, un messaggio di un tifoso che riguardava il padre: “Il calcio è bello perché, se la Juve si fosse fatta rimontare due gol l’anno scorso, sarebbe stata colpa di una sola persona. Che quest’anno però non c’è”. Il tutto accompagnato da una foto dell’ex tecnico bianconero e una emoticon a forma di applauso.

Nicolò Pirlo, la stilettata scatena una bufera social

Una condivisione che non è passata inosservata al mondo del web. La tifoseria Juve delusa dal pari anche qui si è divisa tra chi ha dato ragione alla stizza del figlio di Pirlo e chi non è stato d’accordo con questo veleno scaricato contro la società bianconera. “Chiedete scusa al Maestro Andrea Pirlo” scrive qualcuno, “ricordate al figlio di Pirlo che l’anno scorso grazie a quella persona abbiamo perso contro il Benevento” twitta invece un altro.

“La Juve e Pirlo non si sono lasciati bene, è evidente” analizza un tifoso mentre la diaspora continua: “Gli daremo ragione se succederà (speriamo di no) di frequente quest’anno. È la prima partita, si inizia col piede sbagliato ma nulla è compromesso”. Qualcuno se la prende direttamente col ragazzo non nuovo a queste uscite al veleno sui social: “A me ha francamente ha stancato. Adoravo il padre come giocatore e l ho sostenuto da allenatore quanto ho potuto ma anche basta”.

SPORTEVAI | 23-08-2021 08:28