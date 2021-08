Juventus, clamoroso: Cristiano Ronaldo in panchina, addio concreto

Colpo di scena clamoroso poco prima di Udinese-Juventus: il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha escluso Cristiano Ronaldo dagli undici titolari (stupisce anche Federico Chiesa in panchina). Si alimentano così le voci sul possibile addio del campione portoghese a pochi giorni dalla fine del mercato.

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Pussetto. All.: Gotti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, Dybala

Eppure ieri pomeriggio, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri aveva tranquillizzato i tifosi su Ronaldo: “Giovedì non ha fatto la partita perché venivamo da una settimana di lavoro forte e gli ho dato mezza giornata di riposo, è a disposizione: è un valore aggiunto, garantisce un numero importante di gol, dobbiamo lavorare di squadra per esaltarne le qualità. Il futuro di Ronaldo? Si è sempre allenato bene, si è sempre messo a disposizione. Dei rumors ho letto dai giornali, la sua volontà di andare via non c’è mai stata. A me ha detto che rimane alla Juventus, così chiariamo questa cosa”.

Dopo questa esclusione a sorpresa però, in molti sono pronti a scommettere sull’addio di Cristiano Ronaldo. Come riporta Sportmediaset, va capito ora se si tratta di una scelta puramente tecnica di Allegri (che potrebbe ugualmente lasciare strascichi) o se invece la decisione nasce soprattutto da ragioni di mercato.

Recentemente Cristiano Ronaldo ha escluso il ritorno al Real Madrid, trovando la smentita anche del tecnico dei blancos Carlo Ancelotti. Sono due le squadre che starebbero pensando al grande colpo: Manchester City e Psg, tanto per cambiare. Guardiola ha chiesto alla società un acquisto importante in attacco, il club francese invece dovrebbe prima scaricare Mbappé. I tifosi della Juventus adesso hanno davvero paura.

OMNISPORT | 22-08-2021 17:24