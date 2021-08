Via dalla Liga? Il Real Madrid smentisce: "Assurdo"

Il Real Madrid studia il piano per lasciare la Liga e partecipare a un campionato straniero. Ne è certo il Mundo Deportivo, che nell’edizione odierna ha spiegato l’idea del club di Florentino Perez. Secondo il quotidiano catalano, la competizione preferita del presidente dei ‘Blancos’ sarebbe la Premier League, ma il numero uno ha raccolto informazioni anche su una possibile partecipazione alla Serie A o alla Bundesliga.

Una presa di posizione, secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, che ha come obiettivo quello di sfidare Javier Tebas, presidente dell’associazione calcistica spagnola e grande avversario della Super Lega. Il Real Madrid, tra le società fondatrici della competizione per i top club europei, non si sente valorizzato da Tebas e non ha digerito l’accordo tra la Liga e CVC, con la cessione del 10% delle quote per 2,7 miliardi di euro, scoperto solamente a intesa raggiunta.

Per il quotidiano, in questo contesto è nata l’idea della dirigenza del Real Madrid di verificare la fattibilità di non partecipare più alla Liga e disputare un campionato straniero. A impedire alle ‘Merengues’ di giocare in Prmier – secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo – la ‘Brexit’, che potrebbe causare problemi al campionato inglese nell’ospitare un club non britannico.

Un’ipotesi negata dalla società di Florentino Perez, che questa mattina ha smentito la notizia attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito.

“Alla luce delle informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Mundo Deportivo, che afferma che il nostro club stia studiando come lasciare la Liga per andare in Premier, il Real Madrid vuole chiarire che si tratta di una notizia completamente falsa, oltre che assurda e impossibile, che vuole solo turbare la tranquillità del nostro club “.

Una replica secca da parte della società di Florentino Perez, che non ci sta e prende posizione pubblicamente attraverso una nota.

OMNISPORT | 14-08-2021 12:41