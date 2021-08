Juve, i tifosi tuonano: "Ora basta! Avete tempo, fate qualcosa"

Nel prepartita, il tema che monopolizza i social è l’assenza di Cristiano Ronaldo dall’undici titolare. Tanti tifosi bianconeri non fanno drammi. Qualcuno scrive: “Non iniziate a fare articoloni. Vuol dire che non è pronto. A noi serve pronto a marzo non adesso”. Non manca chi scherza: “In realtà Ronaldo ha soltanto detto che non vuole giocare con quella maglia inguardabile. Ridiamoci su” e chi ricorda: “La Juventus viene sempre prima dei singoli. Ricordatelo sempre”. Ma qualcuno non usa mezzi termini e twitta: “Se davvero ha chiesto di non giocare non fatelo entrare nella Continassa“.

Juventus, Dybala show nel primo tempo con l’Udinese

Dopo nemmeno 3′ dal fischio d’inizio, Paulo Dybala piazza la zampata che vale il vantaggio e fa esplodere i tifosi sui social: “Paulooo”, “Seeeeeee, il mio capitano“, “mamma mia Paulo ci fai sognare già”, “Cristiano in panca e Dybala da punta centrale che fa gol dopo due minuti, segnali“, “Bentornato Paolino! Portaci per mano quest’anno“.

Al 22′ Cuadrado trova il raddoppio con un preciso diagonale dalla destra sull’assist al bacio di Dybala e, anche in questo caso, la Joya si prende gli applausi dei tifosi. C’è chi scrive: “Che passaggio Dybalaaaa” e ancora: “Cuadradooooo!!!!! Contropiede efficace. Inutile dire che il passaggio a Juan l’ha fatto Paulo”. In tanti esaltano anche Allegri: “Una sola parola: verticalizzazioni! Come godo a non fare più un gioco di m!”, “Si vede la mano di Allegri“, “Che lancio di Dybala. Aveva davvero bisogno di un allenatore vero per giocare da top”.

Juventus, tifosi bianconeri sul piede di guerra

A inIzio ripresa, Szczęsny atterra Pussetto in area, concedendo il rigore che Arslan non sbaglia e attirando i rancori dei tifosi bianconeri: “Ma sì dai, Szczęsny è proprio affidabile”, scherza qualcuno e un altro tifosi twitta: “Che disastro“, o ancora: “Avessimo anche un portiere degno sarebbe più facile…”. Non manca chi rimpiange il mancato arrivo di Donnarumma: “era fondamentale per la Juve”, “Proprio un bel portierino il nostro Szczęsny. E Donnarumma in panca a Parigi. Che fastidio“.

A meno di 10′ dal triplice fischio finale, il portiere polacco sbaglia ancora tentando un dribbling maldestro su Okaka che porta al pareggio di Deulofeu. Come facile immaginare, sui social, i tifosi invocano Donnarumma: “Donnarumma in panchina e noi co sta sóla di portiere…” e ancora: “Dai fenomeni, raccontateci ancora che Donnarumma a zero non ci serviva“. E tantissimi sono i commenti contro Szczęsny: “Il mercato dura ancora una settimana, o gioca Perin, oppure fate qualcosa“, “Il portiere più scarso della serie A”, “non ho parole!!“, “Avete ancora tempo per vendere quel coso, non se ne può più”. Al 4′ di recupero, Cristiano Rolando fa tornare per un attimo il sorriso ai tifosi juventini, ma l’illusione dura una manciata di secondi, con il Var che annulla la rete per fuorigioco di Cr7 sul cross di Chiesa e i tifosi che tuonano: “Partita imbarazzante“, e a poco serve il rimpianto dei due legni colpiti durante il match.

SPORTEVAI | 22-08-2021 20:35