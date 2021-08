Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo, decisione imminente

Mancano sette giorni al termine del calciomercato, e anche per Cristiano Ronaldo inizia il conto alla rovescia. L’attaccante portoghese non è più il punto focale del progetto della Juventus, lo ha fatto capire Massimiliano Allegri lasciandolo in panchina domenica, e potrebbe fare le valigie a breve.

Il suo futuro è legato a doppio filo a quello di Kylian Mbappé: secondo i media francesi l’attaccante transalpino avrebbe rifiutato il sontuoso rinnovo di contratto offerto dal Paris Saint Germain perché vuole fortemente il trasferimento nel Real Madrid.

I blancos non si sono ancora fatti avanti con un’offerta ufficiale, che il Psg sarebbe pronto ad ascoltare e valutare, per non rischiare di perdere a parametro zero il giocatore nella prossima stagione. In caso di fumata bianca, la società parigina potrebbe puntare su Cristiano Ronaldo, e potrebbe imbastire con la Juventus uno scambio con Mauro Icardi.

I tempi però sono stretti, e passi in avanti dovranno essere necessariamente fatti nelle prossime ore. Il Psg sembra l’unica opzione possibile per il cinque volte Pallone d’Oro, improbabili le strade che portano a Manchester City e Real Madrid.

Se la situazione non si sbloccherà, Ronaldo resterà a Torino, dove si trova bene ma dovrà accontentarsi di un ruolo di minore importanza rispetto alle ultime tre stagioni: Allegri domenica ha affidato a Paulo Dybala le chiavi dell’attacco della sua nuova Juventus.

OMNISPORT | 24-08-2021 09:08