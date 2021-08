Ronaldo assente nell'amichevole, spunta il retroscena di mercato

La versione ufficiale della Juventus è che Ronaldo “sta seguendo un programma personalizzato in vista del debutto in campionato”. Ha fatto comunque scalpore, e non poteva essere altrimenti, l’imprevedibile assenza dell’asso portoghese nell’ultimo test precampionato dei bianconeri, l’amichevole in famiglia contro l’Under 23 di Zauri. Davvero Cr7 ha disertato le prove generali del campionato per…focalizzarsi sul campionato? O c’è dell’altro?

Ronaldo, l’agente al lavoro per trovare altra squadra

Secondo gli addetti ai lavori, la motivazione reale dell’assenza dal campo di Ronaldo è un’altra. Il portoghese, che con tutta probabilità dovrebbe saltare anche la prima sfida in serie A sul campo dell’Udinese, ha voglia di cambiare aria e le sue intenzioni ormai sono chiare a tutti. Per gli esperti di mercato di Mediaset, l’agente Jorge Mendes sta provando da giorni, anzi da settimane, a trovargli un’altra squadra. Ma non ci riesce. Ma perché Ronaldo vorrebbe cambiare aria? Semplice: perché “non è più al centro del progetto. Si allena, sorride, ma intanto Allegri prova altre soluzioni che non prevedono, appunto, l’impiego di CR7“.

Ronaldo via dalla Juve? I possibili scenari

Il tempo però stringe e Ronaldo, il cui primo obiettivo è sempre quello di lottare per il Pallone d’Oro o per altri prestigiosi traguardi personali, ha fretta di trovare una squadra che possa consentirgli di giocarsi meglio le sue possibilità. Già, ma quale? L’opzione Psg è complicata (con tutta probabilità Mbappe sarà ceduto al Real solo tra un anno) e il Manchester City di Guardiola ha virato su altri obiettivi. L’amico Ancelotti gli ha chiuso le porte del Real, dunque dovre potrebbe finire il portoghese? Con tutta probabilità, sarà “costretto” a rimanere a Torino per un’altra stagione, fino al termine del contratto.

Tifosi della Juve sempre al fianco di Ronaldo

E i tifosi, cosa ne pensano dello strano ‘mal di pancia’ del portoghese? “Finché indosserà la maglia della Juventus saremo al suo fianco”, fanno sapere su Twitter diversi fan della Vecchia Signora. “Io spero possa rimanere anche quest’anno, comunque si tratta di un campione in grado di fare la differenza”, sostiene un altro. E ancora: “Tutte sciocchezze, di concreto c’è che Ronaldo non ha ricevuto alcuna offerta”. Ma c’è anche chi la pensa diversamente: “Se vuole può togliere il disturbo anche subito, naturalmente rinunciando al corposo stipendio che la Juve gli elargisce”.