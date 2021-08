Juventus, bomba dalla Spagna: Ronaldo al Psg, addio Mbappé

Notizia bomba riportata da As: Cristiano Ronaldo al Psg, addio Mbappé. Il gioiellino francese avrebbe rifiutato il rinnovo del club ed è pronto ad abbracciare il Real Madrid. Il tutto, però, a partire dalla prossima stagione.

Come riporta il quotidiano spagnolo infatti, il Psg avrebbe deciso di non cedere Mbappé in questa sessione di mercato ma di darlo via a parametro zero a giugno del 2022, quando scadrà il contratto. Il posto del francese verrà preso così da Cristiano Ronaldo, in scadenza di contratto con la Juventus tra un anno. Jorge Mendes, il potente procuratore del portoghese della Juventus, sarebbe già al corrente di tutto: CR7 arriverebbe a 37 anni e firmerebbe un contratto biennale.

I tifosi della Juventus potranno così godere di Cristiano Ronaldo ancora un anno ma poi, stando a quanto riporta As, sarà addio. Il Psg sarebbe pronto a ricoprire d’oro anche il fuoriclasse portoghese, anche se meno di Lionel Messi per una questione soprattutto di età.

Messi e Ronaldo nella stessa squadra, roba da play station. Tanti tifosi sognano di vederli giocare insieme, eppure c’è anche chi è contrario a questa mossa del Psg, che già questa estate ha rafforzato una rosa già formidabile con Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum e Hakimi, oltre ovviamente a Messi.

Sui social, Sergio Ramos ha postato una foto della sua maglia con quella di Messi, commentando: “Chi l’avrebbe mai detto?”. Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo lascerebbe di stucco ancor di più il difensore spagnolo e tutto il mondo del calcio. Messi e Ronaldo insieme: 11 Palloni d’oro e più di 1500 gol insieme. Dati però da aggiornare il prossimo anno, quando Cristiano Ronaldo potrebbe formare la coppia più forte della storia del calcio, affiancata da un certo Neymar.

OMNISPORT | 12-08-2021 11:19