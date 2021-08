Addio Messi, Piqué punta il dito contro Bartomeu

Continua a far discutere l’addio di Messi al Barcellona, squadra che, a causa della difficoltosa situazione economica interna e dei paletti imposti dalla Liga, è stata costretta a salutare la propria stella.

In attesa quindi che quest’ultima inizi la sua nuova avventura col Paris Saint-Germain, in Catalogna continuano feroci le polemiche sulla partenza della “Pulce” e sulle cattive condizioni finanziarie del club blaugrana, due eventi che per Gerard Piqué hanno un unico responsabile: Josep Maria Bartomeu.

“La squadra era un po’ triste a causa della partenza di Messi. Sappiamo che stiamo perdendo un pezzo molto importante, è il miglior giocatore di tutti i tempi. In termini di talento ovviamente perdiamo qualcosa ma la squadra dovrà crescere in altri settori. Ci sono giocatori che devono assumersi più responsabilità” ha affermato con fare realista il difensore classe 1987.

“Purtroppo la gestione degli ultimi anni non è stata delle migliori, ci ha penalizzato. Ma la storia ha già dimostrato che ci riprenderemo” è stata l’analisi concisa di Piqué il quale, ancora una volta, non ha lesinato critiche e giudizi taglienti.

OMNISPORT | 09-08-2021 14:41