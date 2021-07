Covid, ricovero e polemiche: bufera social sulla sorella di Ronaldo

È stata proprio lei ad annunciare il ricovero attraverso un messaggio su Instagram. Katia Aveiro, 44 anni, cantante, influencer e soprattutto sorella di Cristiano Ronaldo, è alle prese con una polmonite legata all’infezione da Covid-19. La foto inviata sul suo profilo social, che la ritrae distesa su un lettino dell’ospedale di Funchal, lo stesso dove era stata ricoverata la madre qualche tempo fa, ha fatto in breve il giro del web.

Il messaggio di Katia, la sorella di Cr7

Nel suo messaggio Katia Aveiro ha scritto: “Visto che le notizie circolano veloci, e per rispetto di chi mi segue, condividerò con voi la verità: sono positiva dal 17 luglio, sono stata in isolamento con pochi sintomi ma rispettando il protocollo. Tutti a casa sono stati contagiati tranne mia madre (grazie a Dio). I video che ho girato per strada erano stati registrati prima di scoprire la positività. Purtroppo da venerdì scorso sono peggiorata”. Nelle storie, poi, ha chiarito di non essersi vaccinata: “Non l’ho fatto, ma ora questo è quello che mi interessa meno… Nel mio gruppo di positivi c’erano persone vaccinate e hanno avuto ricoveri e sintomi molto forti: non mi va di discutere, al momento quello che mi interessa è la guarigione mia e di quelli che sono in questa situazione come me”.

L’anno scorso per Katia il Covid era “la più grande frode mai vista”

La particolarità della situazione è che nove mesi fa, dopo la positività al Covid del fratello Ronaldo, la stessa Katia aveva definito tutta la situazione riguardante il coronavirus come “la più grande frode mai vista”. Ecco il messaggio, piuttosto polemico, postato in quella circostanza: “Se deve essere Cristiano Ronaldo a svegliare il mondo, devo dire che questo portoghese è davvero mandato da Dio. Grazie! Credo che oggi ben mille crederanno in questa pandemia, nei test e nelle misure prese quanto me… La più grande frode che ho visto da quando sono nata”.

Sorella Ronaldo in ospedale: haters scatenati

Proprio lo scetticismo sempre manifestato sul Covid, condiviso peraltro in qualche misura con l’illustre fratello, ha scatenato attorno a Katia dopo il ricovero una vera e propria bufera social. “Il karma esiste”, scrivono in tanti soprattutto in Portogallo. “Adesso avrà capito che non era una frode. Che il Signore l’assista e che si rimetta presto in forze”, scrive un utente. Altri, decisamente meno comprensivi, invitano addirittura a “non sprecare ossigeno per una che non credeva nella pandemia”. Molti puntano il dito anche sulla scelta di non fare il vaccino: “Bastava una punturina e non sarebbe finita in ospedale”. Pochi i messaggi di sostegno: “Forza Katia, quel che è stato non conta. L’importante adesso è che possa guarire alla svelta”.

SPORTEVAI | 28-07-2021 10:12