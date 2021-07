La sorella di CR7 positiva al Covid: ricoverata per polmonite

Katia Aveiro, sorella maggiore di Cristiano Ronaldo, è ricoverata in ospedale da venerdì a causa di una forma di polmonite dovuta all’infezione da Covid-19.

Ricoverata in ospedale da venerdì è risultata positiva al Coronavirus lo scorso 17 luglio, prima che il peggioramento dei sintomi la costringesse al ricovero ospedaliero.

E’ stata proprio la sorella dell’attaccante della Juventus a confermare la notizia attraverso un post Instagram:

“Visto che le notizie circolano veloci, e per rispetto di chi mi segue, condividerò con voi la verità: sono positiva dal 17 luglio, sono stata in isolamento con pochi sintomi ma rispettando il protocollo. Tutti a casa sono stati contagiati tranne mia madre (grazie a Dio). I video che ho girato per strada erano stati registrati prima di scoprire la positività. Purtroppo da venerdì scorso sono peggiorata”.

Katia Aveiro dopo la positività al Covid di CR7, risalente allo scorso ottobre, aveva definito la situazione riguardante il Coronavirus come la più grande frode mai vista.

OMNISPORT | 27-07-2021 21:46