Matrimonio Allegri-Ambra Angiolini: ecco le ultime indiscrezioni

L’annuncio era atteso per giugno, ma fino a questo momento la sequenza ininterrotta di rotture, polemiche e presunte licenze pare non aver incontrato l’esplicita citazione della data delle nozze tra l’ex tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, e l’attrice, Ambra Angiolini.

Le loro smentite, relative alla cerimonia e all’arrivo di un erede, non hanno archiviato né i rumors né le indagini (giornalistiche) sull’evento di questa estate. “Starò fermo un anno. Gli ultimi 16 anni anni sono stati una centrifuga, sono anni in cui lasci andare un po’ gli affetti e la famiglia, i figli, gli amici. Ora voglio riprendere in mano la mia vita privata”, riporta Novella.

Una confidenza ad amici molto vicini che avrebbero confermato l’intenzione di mister Allegri di convolare a nozze con l’attrice e conduttrice televisiva, a cui ha dichiarato pubblicamente il proprio amore in diverse circostanze.

Amore pienamente corrisposto dalla ex compagna del cantante Francesco Renga, la quale avrebbe manifestato l’intenzione di legarsi in maniera ufficiale al proprio compagno, sposandolo.

Per Ambra, come sappiamo, si tratterebbe del primo matrimonio mentre per l’allenatore non è esattamente una prima volta. La travagliata vita sentimentale di Allegri ha riempito colonne di quotidiani, settimanali e pagine web: dopo aver abbandonato praticamente sull’altare a poche ore dalla cerimonia Erika, ha sposato due anni dopo la madre di Valentina. Nulla è per sempre e anche questo matrimonio si è interrotto. Per il tecnico è arrivata poi Claudia, che ha lasciato incinta di Giorgio, il suo secondogenito. Dopo è stata la volta di Barbara d’Urso (flirt smentito, in verità) e Gloria Patrizi.

Con Ambra è amore vero, stando a quanto afferma Allegri. E se così è, le nozze sarebbero vicinissime.

VIRGILIO SPORT | 27-06-2019 12:35