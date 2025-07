Bologna-Immobile, è fatta per il ritorno di Ciro in Serie A: e Bernardeschi "libera" Ndoye verso Napoli

L'ex bomber della Lazio sta trattando la buonuscita con il Besiktas, poi potrà firmare per i rossoblù: contratto di un anno con opzione sul secondo, due milioni netti a stagione. Per l'ex Fiorentina e Juve è pronta la maglia numero 10

Il Bologna sta decidendo cosa fare da grande: dopo un quarto posto con qualificazione in Champions, dopo la vittoria della Coppa Italia con conseguente pass per l’Europa League, la squadra di Italiano vuole resistere alle tentazioni di mercato e irrobustire l’organico con gente di esperienza.

Bologna: Immobile e Bernardeschi

Perché i rossoblù vogliono restare nella nobiltà del calcio italiano, non rappresentare soltanto la classica “favola”: un po’ come hanno fatto negli ultimi anni Napoli e Atalanta, ormai assurte all’èlite sia in Italia che in Europa. Di conseguenza, il binario da seguire è duplice: provare a trattenere i migliori (se non proprio tutti, molti…) e immettere esperienza in un organico completo e tecnicamente ben assortito. Ed allora i nomi in entrata di Ciro Immobile e Federico Bernardeschi trovano ben più di una spiegazione.

Immobile, manca solo la firma

Come riporta calciomercato.com, per l’ex attaccante della Lazio il più sembra fatto: raggiunto un accordo per un contratto 1+1 a 2 milioni netti a stagione, si aspetta solo la fumata bianca per la buonuscita che il Besiktas (club proprietario del cartellino) deve corrispondere a Immobile, titolare di un altro anno di contratto a 6 milioni netti. Con l’arrivo di Abraham a Istanbul, che colmerà la casella lasciata vuota dal bomber di Torre Annunziata, la situazione si è sbloccata e nelle prossime ore le parti potrebbero annunciare l’accordo.

Bernardeschi torna in Italia

Il Bologna potrebbe completare la doppietta di attaccanti italiani da riportare in Serie A con l’ingaggio di Federico Bernardeschi, dato che nella giornata di ieri a Toronto hanno ufficializzato la risoluzione di contratto con il centrocampista offensivo classe ’94. La squadra che sta facendo sul serio per riportarlo in Serie A è proprio il Bologna. Il 31enne ex Fiorentina e Juventus ha detto addio al Canada, con tanto di messaggio social per i tifosi, dopo tre anni: i rossoblù lo vogliono, anche se naturalmente non possono garantirgli lo stesso stipendio che percepiva nella franchigia canadese.

Bernardeschi, il Bologna gli riserva la 10

Proprio per questo motivo, la fumata bianca non è da considerarsi immediata, ma c’è ottimismo: c’è da raggiungere un’intesa sia sul lato economico che sulla durata dell’eventuale contratto. I rossoblù possono proporre un biennale e l’iconica maglia numero 10, libera, ma non si va oltre ai due milioni a stagione, il salary cup inderogabile imposto dalla dirigenza. L’eventuale arrivo di Bernardeschi a Bologna riporta il discorso fatto in precedenza: sarà il sostituto di Ndoye?

Bologna, Ndoje e Beukema per ora restano

Il Napoli è molto interessato all’esterno, oltre che a Beukema, eppure il dt Sartori ha chiarito: “Non sono arrivate offerte shock, infatti i due giocatori sono ancora qua”. Ovvio che è prematuro, ma la sensazione è che il club farà di tutto per trattenere i suoi gioielli, che partiranno solo in caso di offerte veramente importanti. Ma l’arrivo di Bernardeschi all’ombra delle torri potrebbe davvero significare una nuova accelerata sul fronte della trattativa con il Napoli per Ndoye.