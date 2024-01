Calciomercato Roma: Bernardeschi scatena il derby con la Lazio, ma arriva la bocciatura dei tifosi 

Il centrocampista che vuole lasciare la MLS e tornare in serie A s’è offerto alle due squadre della capitale: i supporter giallorossi sperano che finisca in biancoceleste

30-01-2024 15:29

Stanco della MLS, Federico Bernardeschi vorrebbe tornare a giocare in serie A: il centrocampista s’è proposto alla Roma e anche alla Lazio, al momento il club giallorosso appare piuttosto freddo all’idea di riportare l’ex Fiorentina e Juventus in Italia. I tifosi romanisti, invece, bocciano completamente Bernardeschi: in molti quelli che tifano per vederlo in biancoceleste.

Bernardeschi e la proposta a Roma e Lazio

Federico Bernardeschi sembra deciso a chiudere la sua carriera nella MLS: dopo un anno e mezzo al Toronto FC, il centrocampista di Carrara desidera fare ritorno in Italia e in serie A. La Juventus non è interessata a riportarlo in bianconero e allora l’entourage di Bernardeschi ha proposto il proprio assistito alle squadre della capitale: la Lazio e, soprattutto, la Roma.

No a Bernardeschi, la Roma pensa ancora a Baldanzi

Il club giallorosso sta riflettendo sull’idea, che però non convince a pieno la dirigenza. La Roma preferirebbe puntare su un profilo tecnicamente simile, ma più giovane: dopo Angeliño, la squadra di Daniele De Rossi va rafforzata sulla trequarti, ma la società preferirebbe investire su un prospetto come Tommaso Baldanzi dell’Empoli, classe 2003, piuttosto che su Bernardeschi, che a febbraio compirà 30 anni. Quanto ai tifosi, invece, il dibattito è già chiuso: i romanisti preferirebbero non vedere l’ex Juventus e Fiorentina in maglia giallorossa.

I tifosi della Roma contro Bernardeschi: “Andasse alla Lazio”

“Per Bonucci abbiamo fatto le barricate. Per Bernardeschi sono pronto a fare lo sciopero della fame pur di non vederlo qui”, il messaggio piuttosto chiaro su X di Sbrockdown. “Bernardeschi sarebbe una sciagura”, esagera Vindox, mentre per Stacce777 “Bernardeschi ha fatto le vacanze americane, ora non saprà neanche riconoscere un pallone”. Christian, invece, tira in ballo la rivalità cittadina: “Bernardeschi grande colpo… se andasse alla Lazio!”.