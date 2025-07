Bernardeschi lascia Toronto e si avvicina al Bologna, anche Insigne saluta il Canada e vuole la Serie A

Entrambi i giocatori hanno rescisso il contratto con la franchigia americana: l'ex Fiorentina e Juventus è vicino al club felsineo, che aspetta solo di liberarsi di Ndoje. E l'agente del 34enne ex Napoli apre ad un clamoroso ritorno

Per dorato che sia, un esilio resta pur sempre tale: e dopo un certo numero di anni, l’aria di casa diventa più preziosa di qualsiasi altra cosa. Compresi i contratti milionari siglati con il Toronto Fc.

Bernardeschi e Insigne, addio Toronto

Federico Bernardeschi e Lorenzo Insigne sono prossimi al ritorno in Serie A: in mattinata, i due calciatori hanno hanno detto addio a Toronto, rescindendo il contratto in scadenza nel 2026. Per entrambi si prospetta il ritorno in Italia e il più vicino potrebbe essere proprio il centrocampista ex Fiorentina e Juventus, in Canada dal 2022. Bernardeschi nel corso degli anni si è affermato come leader tecnico e carismatico della squadra della MLS, e in tre anni ha messo insieme complessivamente 99 presenze, 26 gol e 22 assist. Ma adesso vuole tornare in Italia, e Bologna sembra essere l’ipotesi più concreta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bernardeschi-Bologna, parti vicine

Il club felsineo infatti ha già avviato contatti con il giocatore, ed è in fase avanzata della trattativa. Un colpo a sorpresa, con uno stipendio di circa 2 milioni a stagione. Le parti – come riporta la Gazzetta dello Sport – stanno ancora discutendo i dettagli, e per finalizzare l’accordo servirebbe prima l’addio di Ndoye. Bernardeschi sarebbe un innesto funzionale al modulo di Italiano, che troverebbe in lui e Ciro Immobile due uomini di qualità ed esperienza con cui dare l’assalto all’Europa dopo la vittoria della Coppa Italia.

Il messaggio di Bernardeschi a Toronto

Bernardeschi ha poi affidato ai social un messaggio di saluto ai tifosi: “Avete trasformato questa esperienza in qualcosa di unico, profondo e indimenticabile – scrive su Instagram – Mi avete dato tanto, mi avete insegnato tanto. Mi avete aiutato a crescere come uomo, non solo come calciatore. Ho dato tutto per questa maglia, per questa città, per i suoi tifosi. Sarò sempre legato a questi colori. E oggi con orgoglio posso dire: sarò sempre un ragazzo di Toronto“.

Insigne, parla l’agente

Anche Lorenzo Insigne ha risolto il contratto col Toronto Fc. Lo ha confermato il suo agente Andrea D’Amico che ha poi parlato del suo futuro. “E’ presto per dire dove, ma il ragazzo sta bene mentalmente e fisicamente e poi le sue qualità sono fuori discussione – non so se la volontà di tornare nel calcio europeo nasconda anche la voglia di rientrare nel giro della Nazionale, lui è uno che vive il calcio in maniera totalizzante e in un calcio che sta diventando sempre più muscolare, la qualità fa la differenza. Vincere lo scudetto col Napoli sarebbe stato il massimo per lui, ma mai dire mai“.

Insigne “chiama” il Boca Juniors

Il 34enne attaccante ex Napoli ha risolto il contratto con la squadra canadese dove gioca dall’estate del 2022, con cui ha segnato 19 gol in 76 partite in tre stagioni e mezzo, conditi a 16 assist. Nell’ultima stagione di MLS ha totalizzato 12 presenze, non era stato convocato nelle ultime due partite. Il giocatore ora può firmare con una nuova squadra per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Nel giugno del 2024 a Olé dichiarò: “Mi piacerebbe giocare nella squadra di Diego, il Boca, ma ho 33 anni e sono un vecchietto. Nella vita, però, mai dire mai. Il tifo argentino è molto caloroso, proprio come quello napoletano”.

Insigne-Bernardeschi, obiettivo Serie A

Per ora non ci sono trattative, ma l’idea di Insigne è chiaramente quella di tornare in Europa, con precedenza naturalmente alla Serie A. Insigne ha “rischiato” di tornare già a gennaio, quando il Monza lo chiamò per capire se avrebbe potuto dare una mano per arrivare alla salvezza. Chiaro che sia Insigne che Bernardeschi non potranno più percepire i faraonici ingaggi assicurati dalla franchigia canadese: ma questo, ormai, non è un problema.