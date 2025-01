Insigne dice addio a Toronto e torna in serie A: Lazio, Fiorentina, Como e Monza le opzioni

L'ex attaccante del Napoli ha chiesto la cessione al suo club dopo tre anni poveri di soddisfazioni: quattro le squadre italiane in lizza, anche l'Olympiacos ha chiesto informazioni all'agente del giocatore

Non è stato un cattivo affare guadagnare 45 milioni in tre anni, ma forse è arrivato il momento di dire basta. Lorenzo Insigne, trasvolato l’8 gennaio 2022 alla volta di Toronto, è pronto a tornare in serie A. Non nella sua città, ma non ci sarà di certo un oceano di mezzo.

Insigne-Toronto ai titoli di coda

Tre anni fa la corte del calcio americano ebbe la meglio sulla velleità di confermarsi ad alti livelli nel calcio europeo, ma è anche lecito cedere al canto di una così danarosa sirena: assieme a Federico Bernardeschi, Insigne avrebbe dovuto assicurare al Toronto un ruolo di primo piano nella Major League a stelle e strisce, solo pochi anni l’investimento fatto dalla franchigia canadese su Sebastian Giovinco. Eppure, Lorenzo è stato poco “magnifico”: 18 gol e 13 assist per un totale di 63 presenze, e nessun trofeo messo in bacheca. Mentre, al di qua dell’Oceano Atlantico, il suo Napoli festeggiava un tricolore dal sapore un po’ beffardo per l’ex capitano azzurro.

Insigne, ingaggio record

Ma i tempi sono maturi: il contratto di Insigne scadrà nel 2026, ma il fantasista di Frattamaggiore avrebbe comunicato al club la volontà di tornare in Italia. Richiesta che la società (che a dicembre lo aveva già inserito nella lista dei giocatori “non protetti” per il draft in favore dei neonati San Diego FC), avrebbe accolto volentieri con la prospettiva di liberarsi di un ingaggio che definire oneroso sarebbe un eufemismo. Il suo infatti è il secondo stipendio più alto di tutta la Mls, dietro solo ai 20 milioni di euro a stagione che l’Inter Miami di Beckham devolve al signor Leo Messi.

La Serie A nel mirino di Insigne

Il “tiraggiro” non ha dunque conquistato il continente nord americano, dopo aver aiutato l’Italia di Mancini a vincere un Europeo nel 2021: molto probabilmente sarà possibile tornare ad ammirarlo negli stadi italiani a stretto giro. Perché, come riporta la Gazzetta dello Sport, almeno quattro squadre avrebbero preso contatti con lo staff del giocatore, che naturalmente non potrebbe avere la pretesa di guadagnare i 15 milioni di cui sopra. Tornare a casa, giocando per un club di serie A con un ingaggio “normale”, è l’obiettivo di Insigne.

In quattro sull’ex Napoli

Quattro le squadre in lizza: innanzi tutto il Como di Fabregas, che non è nuovo a operazioni di questo tipo. In Lombardia Insigne ritroverebbe il suo ex compagno al Napoli, Pepe Reina. Anche la Fiorentina sarebbe in cerca di un esterno offensivo, e i viola avevano già chiesto in passato informazioni sul giocatore. Iscritte alla corsa anche la Lazio di Baroni e il Monza di Galliani, anche se appare più defilato. Ma anche all’estero qualcuno è sulle sue tracce: si tratta, sempre stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, dell’Olympiacos, che vorrebbe fare di lui la nuova stella del calcio greco.

Insigne, il momento delle scelte

Non mancano le possibilità per un giocatore che a 33 anni può ancora dare un ottimo contributo, non mancherebbero anche le solite faraoniche offerte da Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi. Ma l’aria di casa, per Insigne, potrebbe non avere prezzo.

Insigne, una squadra di Serie A l’aveva già cercato con insistenza