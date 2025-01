Napoli, l’ultimo saluto al piccolo Daniele: l’iniziativa nel match col Verona. De Laurentiis dà il via libera al mercato

Si sono tenuti a Napoli i funerali del tifoso che era diventato una mascotte della squadra azzurra, con le maglie del Napoli ai piedi dell’altare. Col Verona lutto al braccio e minuto di raccoglimento

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una giornata tristissima quella vissuta a Napoli e dal Napoli. Oggi infatti squadra e città hanno dato l’ultimo saluto a Daniele Pisco, il piccolo tifoso azzurro che ha perso la vita a soli 12 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia e che negli ultimi mesi era diventato una sorta di mascotte per il gruppo di Antonio Conte.

I funerali di Daniele Pisco

Dopo la gara con la Fiorentina, è arrivata la notizia della scomparsa del giovane tifoso azzurro (con Conte che ha deciso di non parlare ai microfoni nel dopo partita, ndr): oggi i funerali che si sono tenuti al Vomero per il piccolo Daniele Pisco. Il 12enne è scomparso lo scorso sabato dopo una lunga battaglia contro la leucemia, oggi l’ultimo saluto in una chiesa affollata anche dai suoi compagni di classe della terza media della scuola Belvedere al Vomero, una cerimonia a cui ha partecipato anche il figlio del presidente De Laurentiis, Edo.

Daniele nel corso dell’ultimo periodo era diventato una sorta di mascotte della squadra azzurra. Il team gli aveva dedicato la vittoria dopo il match di Firenze e oggi ai piedi dell’altare c’erano le maglie di quasi tutta la squadra, sulla bara invece le numero 10, quella del Napoli e quella della squadra dove giocava il piccolo Daniele. E per la sua scomparsa il Napoli domenica nella gara contro il Verona in programma al Maradona alle 20.45 indosserà il lutto al braccio e prima del fischio di inizio verrà rispettato un minuto di silenzio.

Napoli, lo scambio con il Cagliari

Intanto cominciato il mese di gennaio sono cominciati anche i primi colpi di mercato con il Napoli che è stato tra i club più attivi in questa fase. E’ stato infatti perfezionato lo scambio di portiere con il Cagliari a cui va Caprile, mentre Scuffett fa il percorso opposto. Gli azzurri hanno anche messo sotto contratto il 20enne centrocampista Hasa, italiano di origini albanesi, scuola Juventus che arriva dal Lecce. Rimarrà per le prossime settimane agli ordini di Antonio Conte prima di decidere se per lui ci sarà la strada del prestito oppure se rimarrà in rosa.

Ma il Napoli sembra attivo su più fronti, a cominciare dalla difesa dove l’obiettivo sembra sempre il brasiliano Danilo in uscita dalla Juventus e per il quale potrebbe partire anche Rafa Marin. Ma anche a centrocampo la situazione resta molto vivace con gli azzurri che continuano a inseguire Fazzini (su cui si potrebbe creare un caso di mercato) e il giovane centrocampista del Verona, Reda Belahyane.

Folorunsho alla Fiorentina

Ma non c’è solo il mercato in entrata da tenere d’occhio visto che il Napoli sembra aver concluso anche la prima operazione in uscita (oltre allo scambio con il Cagliari) e che riguarda il centrocampista Michael Folorunsho che va alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il giocatore dovrebbe sostenere le visite mediche venerdì mattina prima di mettersi a disposizione di Palladino. Frenata invece sull’uscita di Spinazzola che dopo la buona prestazione proprio contro la formazione viola, potrebbe rimanere a Napoli e con un nuovo ruolo disegnato per lui da Conte.