Paulo Dybala è l’uomo in più di Claudio Ranieri e di questa Roma. L’argentino non lascerà la Roma ma vuole restare e ha rifiutato l’offerta di 10 milioni netti a stagione del Galatasaray scegliendo invece di far scattare il rinnovo automatico e proseguire con il club capitolino. Secondo il Corsport, il giocatore è a poche presenze dal prolungamento di una stagione con ingaggio a otto milioni netti: una cifra record che potrebbe costituire un ostacolo e lo stesso entourage di Dybala sarebbe disponibile a spalmarlo. A breve un incontro per distribuire lo stipendio su più anni e a discutere la clausola rescissoria da 12 milioni che sarà attiva fino al 15 gennaio e che si riattiverà anche nel mercato estivo.