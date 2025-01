Juve, dal mercato un attaccante: Fullkrug se salta Zirkzee. Il messaggio di Danilo e la reazione dei compagni

Tra le varie opzioni spunta il nome del centravanti tedesco. Zirkzee e Kolo Muani: ecco le ultime. Intanto, il capitano bianconero, ormai alle porte, pubblica un post emblematico.

Si aggiunge un altro nome al taccuino di Cristiano Giuntoli. Oltre alla ricerca di un difensore per sostituire Bremer, la priorità della Juventus si sposta ora anche su un attaccante, complice l’ennesimo stop di Arkadiusz Milik, già ai margini dopo i postumi del doppio intervento al ginocchio e attualmente alle prese con un problema muscolare al polpaccio. Oltre Joshua Zirkzee e Kolo Muani, la dirigenza bianconera ha messo gli occhi su Niclas Fullkrug, attualmente in forza al West Ham.

Juventus, spunta l’idea Fullkrug

La Juventus è a caccia di un rinforzo offensivo. Spunta l’idea di Niclas Fullkrug del West Ham, arrivato in Inghilterra dopo la stagione con il Borussia Dortmund vice campione d’Europa. Con gli Hammers, in questa prima parte di stagione, il tedesco ha trovato poco spazio a causa di un guaio al tendine d’Achille, che lo ha tenuto fuori dai giochi per tre mesi. Di fatto, le reti segnate da Fullkrug sono solo due. Il centravanti potrebbe essere una valida opzione per la squadra allenata da Thiago Motta e arrivare in bianconero con la formula del prestito.

Zirzkee e Kolo Muani: il punto della situazione

La Juventus continua a valutare diversi profili. Tra i nomi più caldi c’è quello di Joshua Zirkzee, con i bianconeri che puntano a portarlo a Torino con la formula del prestito. Il Manchester United, però, non sarebbe intenzionato a scendere a compromessi, dato che valuterebbero solo una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Sul tavolo c’è anche il nome di Kolo Muani, in uscita dal PSG. Il francese, però, rappresenta un’operazione complessa, dato l’ingaggio elevato da 5 milioni più bonus.

Il post di Danilo: all’orizzonte c’è il Napoli

Uno sguardo anche al mercato in uscita della Juventus. Tiene banco la situazione di Danilo, ormai fuori dai piani del club bianconero e vicino all’addio. A confermare l’imminente separazione sono state le parole di Cristiano Giuntoli prima della semifinale di Supercoppa contro il Milan: “Siamo d’accordo con il suo entourage e stiamo cercando una soluzione che vada bene per lui e per la Juventus”.

Un ulteriore segnale è arrivato direttamente dal brasiliano, che sui social ha condiviso un messaggio emblematico: “Ciò che è eroico in un essere umano non è appartenere al gregge”. Il post ha suscitato una valanga di reazioni, con like da parte di compagni di squadra ed ex colleghi bianconeri. Nei commenti, i tifosi hanno espresso stima e gratitudine, sintetizzando il loro affetto in un sentito “Sarai sempre il nostro capitano”.

Per il futuro di Danilo si profila un possibile approdo al Napoli, ma la trattativa resta legata a un indennizzo richiesto dalla Juve.