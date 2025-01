Fiorentina-Napoli, i partenopei dedicano la vittoria a Daniele, giovane tifoso scomparso. I messaggi di Anguissa

Il Napoli ha subito un grave lutto, con la scomparsa del giovanissimo tifoso Daniele che era diventato la mascotte della squadra, oltre ad essere già stato omaggiato da Anguissa. Conte non si presenta nelle interviste post match

Il Napoli ha trionfato in casa della Fiorentina nella 19esima giornata di Serie A, conquistando momentaneamente il vertice della classifica in attesa dei recuperi. Un’ottima chiusura del girone di andata per la squadra di Antonio Conte, ma lo spogliatoio è stato scosso da una ferale notizia. Un giovane tifoso, Daniele, a cui la stessa squadra si era legata come vedremo, è purtroppo scomparso oggi.

Chi era Daniele, giovane mascotte del Napoli omaggiata anche da Anguissa

Daniele era diventato una mascotte del Napoli. Ma il bambino stava affrontando anche una malattia seria. Il club è stato vicino al suo giovane tifoso e alla famiglia, come dimostrato dalle esultanze di Zambo Anguissa in occasione dei suoi gol nel match dello scorso 14 dicembre contro l’Udinese e successivamente nella sfida che ha visto il Napoli contrapposto al Genoa.

In entrambe le occasioni il centrocampista si è avvicinato alle telecamere per mostrare un polsino con la scritta “Forza Daniele”, baciandolo. Un gesto in rappresentanza anche della volontà di tutto lo spogliatoio e la società. In occasione del terzo gol siglato in campionato nel match contro il Genoa, Anguissa nelle interviste post partita aveva proprio citato Daniele, motivando così la sua particolare esultanza (estesa anche ai propri figli).

Stellini ricorda Daniele dopo Fiorentina-Napoli

Purtroppo, come abbiamo detto, Daniele non ce l’ha fatta. E il bambino è stato ricordato dal vice di Conte, Cristian Stellini, che su DAZN ha ufficializzato la notizia luttuosa. A margine delle sue dichiarazioni sul match ha infatti annunciato: “Abbiamo purtroppo ricevuto un brutto colpo, perdendo una persona a noi molto cara e vicina a tutto il Napoli. Si tratta di un bambino piccolo che ci ha lasciato questo pomeriggio”.

Il lutto di Conte, l’omaggio di Spinazzola e De Laurentiis

Stellini ha colto l’occasione anche per scusarsi dell’assenza di Conte nelle interviste immediatamente successive il match al Franchi, dovuta proprio al lutto. Il suo vice infatti ha spiegato che il tecnico “non se la sentiva”. E ha aggiunto, ricordando Daniele: “Abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia e ci ha dato tanta forza. Vogliamo mandare un messaggio di vicinanza alla famiglia e a tutti i bambini che soffrono”.

In conferenza stampa anche Leonardo Spinazzola ha voluto omaggiare il giovanissimo tifoso: “Volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia di Daniele che ci guarderà da lassù e ci mancherà da morire. Ci ha dato tanti insegnamenti e forza”.

Infine, in serata il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato al suo profilo su X il ricordo di Daniele: “Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori”.