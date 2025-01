Calciomercato: Rashford offerto al Milan, Casadei verso il Torino, Como su Fresneda

Veiga tra Napoli e Juventus, i bianconeri insistono per Zirkzee dopo l'ennesimo stop di Milik, LeFèe piace al Siviglia ma c'è un ostacolo

Da domani entrerà nel vivo il mercato invernale ma qualcosa già si muove. Molto attivo il Parma ma si aspettano i colpi delle big, dalla Juventus al Napoli passando per il Milan.

Parma vicino a Vogliacco

Il Parma sta per concludere un colpo in difesa. I ducali infatti, sono ormai a un passo dall’ingaggio di Alessandro Vogliacco, sotto contratto con il Genoa fino al 2027. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Il club ducale è anche alla ricerca di una punta per sostituire l’infortunato Pietro Pellegri. Tra i nomi sondati, c’è sempre Eldor Shomurodov. L’uzbeko resta anche un nome del Venezia, che è determinato a rafforzare la propria rosa in questi giorni dopo l’arrivo di Alessio Zerbin preso in prestito fino a giugno, con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei lagunari.

Torino in pressing su Casadei

Il Torino vuole a tutti i costi Cesare Casadei. L’ex Inter, fa sapere Sky Sport, ha già detto sì ai granata. Adesso è entrata nel vivo la trattativa tra Cairo e il Chelsea che chiede 20 milioni di euro per dare l’ok alla cessione. Il Torino invece, non si è spinto oltre quota 12 mln finora.

Renato Veiga, difensore del Chelsea, è stato offerto a Juventus e Napoli negli ultimi giorni. Il 21enne ha giocato con il contagocce in Premier con i Blues: non è da escludere un addio in prestito a gennaio. La Juve però ha anche la necessità di comprare un altro attaccante, dopo l’ultimo stop di Milik. Il nome caldo resta Zirkzee.

Il Manchester United vuole sbolognare Rashford

Secondo Relevo, il Manchester United ha proposto Marcus Rashford al Milan. Gli inglesi lo cederebbero in prestito con diritto di riscatto e partecipando al pagamento di parte dell’ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Rashford è fuori dal progetto di Amorim. Il Como lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Cesc Fabregas. Più vicino lo spagnolo Ivan Fresneda, duttile terzino attualmente in forza allo Sporting Lisbona, seguito in passato anche dalla Roma.

Il Betis Siviglia è seriamente interessato a Enzo Le Fée: raggiunto un accordo col giocatore, gli spagnoli ora devono trattare con il club giallorosso. Ma il Betis a centrocampo è interessato anche a Stefan Bajcetic, centrocampista del Liverpool ora in prestito al Salisburgo