Torino, Cairo e tifosi prove di pace, la tregua dopo la mossa del patron granata

Dal prolungamento di Samuele Ricci pare essere cambiata l'aria a Torino: il presidente dei granata ha ottenuto una tregua dai tifosi dopo due rinnovi

Da ‘Cairo vattene’ a ‘Cairo non mollare’. Torino si risveglia con un messaggio chiaro (e diverso) in sostegno del presidente granata tanto contestato sinora dai suoi tifosi. Infatti, a sorpresa numerosi volantini con questo slogan sono comparsi in pieno centro, un segnale evidente di sostegno per Urbano Cairo. L’iniziativa segue a ruota il rinnovo contrattuale di Samuele Ricci, il giovane centrocampista classe 2001, che ha esteso il suo accordo con il Torino fino al 2028.

Torino, rinnovo Ricci: un colpo di mercato significativo

Il prolungamento del contratto di Samuele Ricci rappresenta molto più di un semplice rinnovo. Si tratta di una vera e propria operazione di mercato, che consolida il futuro del Torino. Il giocatore, pilastro del centrocampo granata e della Nazionale, è considerato infatti uno dei talenti più promettenti del calcio italiano, con ampi margini di crescita. La scelta di blindarlo è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, data la determinazione della società nel continuare a puntare sui giovani di qualità.

Torino, la sfida verso Parma e il derby contro la Juventus

L’annuncio arriva in un momento cruciale della stagione. Domenica il Torino affronterà il Parma, mentre l’11 gennaio sarà la volta del derby contro la Juventus. Due sfide fondamentali che si inseriscono in un periodo strategico, segnato anche dall’inizio del mercato invernale che potrebbe regalare ulteriori innesti alla società granata in crisi di risultati a causa dei recenti infortuni.

Torino, riconfermato il DS Vagnati nonostante la crisi societaria

Non solo Ricci. Anche il direttore sportivo Davide Vagnati ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2027. Questo doppio annuncio rafforza la continuità del progetto tecnico e societario, con l’obiettivo di consolidare il Torino come realtà solida e ambiziosa sia in campo nazionale che internazionale.