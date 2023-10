MLS, Messi e Insigne i più pagati: la top ten degli stipendi, c'è pure Bernardeschi

Leo Messi paperone d'America: è lui il più pagato della MLS. L'asso argentino dell'Inter Miami ha scalzato Insigne, secondo nonostante il flop con Toronto. Quinto Bernardeschi.

19-10-2023 18:38

Quali sono i dieci calciatori più pagati della MLS? Non è poi così difficile indovinare: sul gradino più alto del podio, come comunicato dalla MLS Players Association (MLSPA) – svetta Leo Messi, il grande acquisto dell’Inter Miami di Beckham. La Pulce ha scalzato l’ex Napoli Lorenzo Insigne. E nella top ten figura anche un altro italiano: Federico Bernardeschi.

Messi paperone d’America: quanto guadagna l’argentino

Lionel Messi ha preferito Miami all’Arabia Saudita, dove lo attendeva l’eterno rivale Cristiano Ronaldo. Devastante l’impatto con il calcio americano: l’argentino, reduce dal trionfo al Mondiale in Qatar, ha consentito al suo club di vince la Leagues Cup e di approdare in finale di US Cup, la coppa nazionale. Tuttavia, a causa di recenti problemi fisici, non è riuscito a condurre i rosanero ai playoff. L’ex Barcellona e PSG, che si è legato agli Aironi fino al 31 dicembre 2025, guadagna 12 milioni di dollari lordi (20,45 milioni lordi garantiti).

Lorenzo Insigne flop ma il Toronto lo ricopre d’oro

È singolare come i primi due calciatori più pagati del calcio statunitense non partecipino ai playoff per il titolo. Se Messi ha avuto il merito di far sognare (e vincere) l’Inter Miami, l’avventura a Toronto di Insigne si è rivelata disastrosa. Il club canadese si è classificato stra-ultimo nella Eastern Conference di MLS e lo stesso ex capitano del Napoli è finito nel mirino delle critiche da parte dei tifosi per qualche acciacco di troppo e prestazioni deludenti. Ciò nonostante, è blindato fino al 2026 da un contratto da 7,5 milioni di dollari (15,4 milioni garantiti).

Anche Bernardeschi nella top ten dei calciatori più pagati

Alle spalle di Insigne, c’è lo svizzero ex Inter Xherdan Shaqiri (7,35 milioni), che pure arranca con i Chicago Fire. Quindi, il Chicharito Hernandez (6 milioni), fermo ai box con i Los Angeles Galaxy per la rottura del crociato anteriore della gamba destra. Al quinto posto ecco Federico Bernardeschi, autore di cinque gol in 30 partite. L’ex Fiorentina e Juventus guadagna 3,1 milioni (6,29 milioni garantiti). Chiudono la classifica Sebastian Driussi (Austin), Hector Herrera (Houston Dynamo), l’ex Juve Douglas Costa (Los Angeles Galaxy), Christian Benteke (DC United) e Josef Martinez (Inter Miami). Dalla classifica potrebbe presto “uscire” proprio Insigne, sempre meno amato a Toronto.