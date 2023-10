Pallone d’Oro, Messi batte Haaland e distanzia Ronaldo: l’anticipazione dalla Spagna

Secondo il quotidiano catalano il fuoriclasse argentino avrebbe trionfato grazie al successo nei Mondiali in Qatar: è l’ottava volta per lui, CR7 è fermo a quota cinque

17-10-2023 14:00

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Leo Messi ha già le mani sul Pallone d’Oro: la notizia arriva dalla Spagna, precisamente dal quotidiano catalano Sport secondo cui il numero 10 sarebbe stato premiato per gli straordinari Mondiali vinti con l’Argentina in Qatar. Battuto dunque Haaland, protagonista del “treble” del Manchester City, e distanziato ulteriormente il rivale Cristiano Ronaldo, fermo a quota 5 successi nel Pallone d’Oro.

Dalla Spagna: Pallone d’Oro a Messi e Bonmatì

Leo Messi ha vinto il suo ottavo Pallone d’Oro. A lanciare la notizia è il quotidiano catalano Sport, secondo cui il fuoriclasse oggi all’Inter Miami avrebbe trionfato grazie al successo ottenuto con l’Argentina ai Mondiali in Qatar dello scorso inverno. Sport riporta anche il nome della vincitrice nella competizione femminile: si tratta di Aitana Bonmatì, che nella scorsa stagione ha centrato una doppietta straordinaria, vincendo sia la Champions League con il Barcellona che i Mondiali femminili disputati in Australia e Nuova Zelanda nello scorso agosto con la Spagna.

Pallone d’Oro: Messi batte Haaland e Mbappé

Messi sarebbe dunque riuscito a primeggiare tra i 30 finalisti del Pallone d’Oro 2023: battuto dunque Erling Haaland, indicato come l’antagonista principale dell’argentino grazie alla valanga di gol segnati nella scorsa stagione, decisivi per il “treble” del Manchester City di Pep Guardiola, vincitore di Premier League, FA Cup e Champions League. Secondo Sport Haaland si sarebbe piazzato al secondo posto, mentre Kylian Mbappé, il grande rivale di Messi nella finale mondiale in Qatar, avrebbe raggiunto il terzo gradino del podio.

Pallone d’Oro: Messi irraggiungibile per il rivale Ronaldo

La cerimonia di assegnazione della 67a edizione del premio istituito da France Football è avverrà a Barcellona, al Teatro Châtelet. Con quello del 2023 Messi aggiornerebbe il suo record, vincendo per l’8a volta in carriera il Pallone d’Oro e distanziando ulteriormente il rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, fermo a “soli” 5 successi, l’ultimo dei quali nel 2017.

L’argentino, inoltre, stabilirebbe un nuovo primato, diventando il primo vincitore del Pallone d’Oro a non militare in una squadra europea, dato che al termine della scorsa stagione s’è trasferito nella MLS americana, nelle fila dell’Inter Miami.