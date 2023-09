Insigne incorona Messi: "È il migliore della storia". Poi però ritratta: "Maradona unico Dios"

Gaffe social per Insigne: l'ex capitano del Napoli omaggia Messi come il più grande di sempre, poi fa marcia indietro e ribadisce la sua venerazione per Diego.

21-09-2023 23:53

I tifosi del Napoli lo cantano da quasi quarant’anni: “Maradona è meglio ‘e Pelè”. Già, ma tra Diego e Messi? Il dibattito è aperto, effimero quanto si vuole, ma tremendamente vivo e attuale. Alimentato, se vogliamo, dal recente trionfo della nazionale argentina ai Mondiali in Qatar, che ha incoronato Leo sul tetto del mondo proprio come il Pibe 36 anni prima a Città del Messico. Certo, i supporter del Napoli non hanno alcun dubbio: Diego è il più grande di tutti, il più grande di sempre. Eppure, a sorpresa, Lorenzo Insigne si è espresso diversamente su Instagram.

Insigne elogia Messi: “Il migliore della storia”

Dopo aver affrontato Messi nella MLS col suo Toronto (netta affermazione per l’Inter Miami, la squadra della Pulce), Lorenzinho ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto sobbalzare i tifosi del Ciuccio. L’uno accanto all’altro, Insigne e Messi, quindi una didascalia in spagnolo, traducibile facilmente: “Con il migliore della storia G.O.A.T.”. Insomma, Messi il migliore della storia. Apriti cielo.

Fonte:

Il dietrofront di Lorenzo: “Maradona unico Dios”

Poche ore dopo, il dietrofront. Anche a causa delle reazioni sui social di numerosi tifosi del Napoli che lo invitavano a chiarire meglio il concetto. E Insigne l’ha chiarito, aggiungendo un’altra story al suo profilo Instagram. Una sorta di precisazione: “Ci sono alcune fedi, che vanno al di là del calcio giocato, Maradona è inciso nel cuore e sulla pelle di tutti noi napoletani. Non era mia intenzione fare alcuni tipo di paragone. Il mio unico DIOS10 è e sarà sempre Diego Armando Maradona“.

Fonte: Instagram

Napoli, Diego e Messi: i grandi amori di Insigne

Non soltanto un modo di dire, perché Insigne Diego se l’è davvero tatuato sulla coscia. Quella sinistra, naturalmente. Lui per Maradona ha sempre avuto un’ammirazione speciale, come del resto – e non è un mistero – per Del Piero, che pure giocava nella Juventus. Anche per Messi ha sempre nutrito una venerazione, Insigne l’ha affrontato in diverse circostanze quando giocava nel Napoli o in Nazionale e ora che l’ha reincontrato nella MLS, ha forse esagerato coi complimenti. Una gaffe, per i napoletani. A cui Lorenzo ha provato a porre rimedio, con una piroetta delle sue.