Mls, senza Messi ecco che fine ha fatto Miami: lo sfottò di Atlanta con la pizza

La dura sconfitta dell'Inter Miami resta indigesta al campione argentino che ha ricevuto dai social una pizza sfottò con la scritta "Lose: perdente

17-09-2023 13:20

Senza Messi non si canta messa. Nella seconda partita giocata senza la Pulce (che aveva saltato la gara precedente perché impegnato con l’Argentina), l’Inter Miami paga l’assenza del suo fuoriclasse e incassa una una dura sconfitta per 5-2 contro l’Atlanta United, interrompendo così una serie positiva di 12 partite. Dalla foto della pizza, caricata in rete dal campione argentino per annunciare il suo periodo di stop, agli sfottò dei tifosi dell’Atlanta allo stadio e sui social per il campione del mondo assente in campo.

Messi si prende una pausa per recuperare: gli sfottò dei tifosi

“Where is Messi: Messi dove sei?” Questo è stato l’interrogativo dei tifosi dell’Atlanta – con tanto di cartelloni e foto – dopo aver appreso della sua assenza. Lionel Messi, in realtà, aveva deciso di prendersi una pausa non programmata –tra pizze postate sui social e il suo mate- per recuperare le energie dopo un inizio di stagione frenetico tra l’Inter Miami e la Nazionale argentina.

La pizza ‘sfottò speciale’ per Messi dedicata dai tifosi dell’Atlanta

I tifosi dell’Atlanta, al termine della vittoria non hanno perso occasione di postare sui social una pizza, composta da loro, con una L a simbolizzare Leo o forse “Lose”: “perdente”. Una composizione ad hoc fatta con dei pomodori, non la stessa dei pizzaioli napoletani per bellezza (e bontà, dato che sembravano pizze surgelate rivisitate per l’occasione) ma il messaggio per l’argentino era chiaro: “E ora goditi la tua pizza, perdente”.

Le ragioni dell’assenza di Messi dal campo

Durante la mattinata di sabato, mentre i suoi compagni erano già ad Atlanta, Messi è stato visto rilassarsi, sorseggiando il suo mate, mentre osservava l’allenamento dei suoi figli con l’Inter Miami. Questa decisione è stata presa all’ultimo minuto considerando il carico di partite ravvicinate che Messi ha affrontato recentemente.

Il suo allenatore dell’Inter Miami, Gerardo Martino, aveva commentato: “Si gioca tanto ogni tre o quattro giorni”. Inoltre, Messi aveva sperimentato un picco di stanchezza durante la partita contro l’Ecuador, che gli aveva causato un sovraccarico al tendine del ginocchio destro. Anche se gli esami hanno escluso infortuni, il tecnico Scaloni ha preferito non rischiare durante la partita in Bolivia.

L’obiettivo della pausa è riavere Messi al top della forma

Vacanze mai fatte per il campione del mondo argentino tra il suo trasferimento in America e l’inizio imminente del campionato. L’obiettivo principale di questa pausa è di consentire adesso a Messi di recuperare completamente la sua forma fisica. Si prevede che tornerà in campo mercoledì 20 settembre contro il Toronto, sempre che il suo allenatore lo ritenga fisicamente pronto.

Questa sosta di 13 giorni – tra nazionale e club – dovrebbe aiutare Messi a sentirsi al meglio, considerando che lo attende un calendario intenso con sei partite in soli 17 giorni. Successivamente, si unirà nuovamente alla nazionale argentina per le qualificazioni di settembre.

Prossime sfide dell’Inter Miami di Messi in attesa della US Open

Con il ritorno di Messi, l’Inter Miami affronterà il Toronto FC, un’opportunità per tornare alla vittoria. Seguiranno altre sei partite della MLS, con la necessità di ottenere buoni risultati per avanzare nei playoff. Inoltre, ci sarà la finale della US Open Cup contro la Houston Dynamo, con la possibilità di aggiungere un altro titolo al palmares.