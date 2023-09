Mls, senza Messi, che resta in dubbio per l’Argentina, ecco come è andata per Miami

Miami vince anche senza Messi e continua la rincorsa verso i playoff. Intanto Leo, dopo aver risolto la gara con l'Ecuador, è a rischio per la Bolivia

10-09-2023 11:07

L’Inter Miami vince anche senza Leo Messi. Il 3-2 allo Sporting Kansas City consente alla formazione allenata dal ‘Tata’ Martino di continuare la sua rincorsa verso i playoff nella Estern Conference di MLS, il massimo campionato americano. Intanto in Argentina occhi puntati proprio sulla Pulce, a rischio per la trasferta in Bolivia dopo aver risolto la sfida con l’Ecuador.

Messi non c’è, ma l’Inter Miami vince lo stesso

Senza Messi, impegnato con l’Albiceleste, e altri sette nazionali assenti, ma con gli ex Barcellona Jordi Alba e Busquets regolarmente in campo e con un Leonardo Campana – autore di una doppietta – implacabile lì davanti, l’Inter Miami è riuscito a superare l’ostacolo Kansas City al DRV Stadium di Fort Lauderdale. Martino spera di riavere Messi già dalla prossima sfida contro l’Atlanta United in programma il 16 settembre. Sempre che Leo sia arruolabile.

Messi, scatta il campanello d’allarme: out con la Bolivia?

Bocche cucite nella nazionale argentina sul possibile forfait di Messi nella trasferta di La Paz contro la Bolivia (martedì 12 settembre, ore 22:00), valevole per la seconda giornata delle qualificazioni sudamericane al Mondiale del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Il 36enne fenomeno di Rosario, che ha risolto la partita d’esordio con l’Ecuador con una punizione gioiello, è uscito a pochi minuti dalla fine del match, sollevando subito un caso. Già, perché la Pulce non veniva sostituita in nazionale dal 7 giugno 2019. Scaloni ha successivamente spiegato che la sua stella aveva avvertito un problemino fisico.

Leo vuole esserci a tutti i costi: il punto sulle sue condizioni

Secondo quanto rivela il quotidiano ‘Olè’, Messi, che ieri ha assistito alla partita dell’Argentina Under 23 allenata dall’amico Mascherano, si è sottoposto ad alcuni accertamenti presso un istituto medico di Buenos Aires. L’esito è stato positivo: scongiurate, infatti, lesioni muscolari.

Dunque, via libera per la trasferta in Bolivia. La possibilità di risparmiargli il match dovrebbe essere spazzata via dalla volontà del giocatore, che – da leader del gruppo campione del mondo – intende a tutti i costi essere in campo con la sua Argentina. Sempre e comunque. A meno di clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, il fuoriclasse dell’Inter Miami dovrebbe far parte del gruppo che affronterà la Bolivia.