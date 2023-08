Maradona, Ferlaino rivela aneddoto sull’acquisto del Pibe de Oro: merito di un barista

Il presidente dei primi due scudetti azzurri ha ricordato un episodio avvenuto subito dopo la chiusura dell’affare con il Barcellona legato agli sfottò di un tifoso catalano

“Un ‘pacco’, un ’gordo’ ormai finito”. L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino ascoltò nel 1984 un tifoso del Barcellona definire con queste parole Diego Armando Maradona, appena passato in azzurro dal club blaugrana. L’Ingegnere trasalì, ma restò fiducioso nel suo investimento: e alla fine ebbe ragione lui…

Maradona, l’aneddoto di Ferlaino per il compleanno del Napoli

Il 1 agosto il Napoli ha festeggiato il suo 97° compleanno: per l’occasione Corrado Ferlaino, il presidente dei primi due scudetti, ha rievocato un episodio legato al momento chiave della storia del club, ovvero l’acquisto di Diego Armando Maradona dal Barcellona nell’estate del 1984. A riportarlo è il quotidiano cileno La Tercera.

Napoli, l’acquisto di Maradona concluso da Ferlaino

Nell’estate dell’84 Maradona non stava più bene a Barcellona: arrivato due anni prima dal Boca Juniors non era entrato in sintonia con il club e i tifosi catalani, anche a causa del celebre infortunio alla caviglia. Voleva cambiare aria e il Napoli ne approfittò: Ferlaino volò a Barcellona e chiuse il suo trasferimento in azzurro per 13 miliardi delle vecchie lire, un record di spesa per l’epoca. Una volta concluso l’affare col Barça, Ferlaino ebbe un incontro particolare in aeroporto.

“Maradona una truffa”: il commento del barista a Ferlaino

“Mentre aspettavo in aeroporto il volo di ritorno in Italia sono andato al bar – ha raccontato Ferlaino – e il barista mi ha chiesto: sei italiano? Dissi ‘sono napoletano’, e lui mi guardò sorpreso. ‘Napoletano, che coincidenza, abbiamo appena truffato il Napoli’”. Per il barista la cessione del Pibe de Oro rappresentava un affare per il Barcellona. “‘Abbiamo venduto Maradona, loro prendono un pacco’, continuò – ha spiegato Ferlaino – In quel momento, stavo bevendo un whisky e mi sono strozzato, dopodiché gli ho chiesto perché fosse una truffa e lui mi rispose che Diego era grasso, finito e per questo l’avevano fatto fuori”.

Napoli, la soddisfazione di Ferlaino

Fortunatamente per Ferlaino e per il Napoli, il presidente non si lasciò impressionare da quel commento. “Concludemmo una grande trattativa, prendemmo il migliore del mondo. Maradona voleva andarsene, a Barcellona non era soddisfatto, quindi loro volevano dimostrare che Diego era inutile, che era finito, nonostante fosse ancora molto giovane. Invece era il migliore di tutti”, ha dichiarato Ferlaino, concludendo il suo racconto.