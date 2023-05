Napoli, nel chiostro di una basilica il quadro di Maradona "santo"

L'opera "Diego!" di Elvis Spadoni per un mese a Santa Maria della Sanità

31-05-2023 18:52

Maradona non solo D10S, ma pure santo. È arrivata ieri nel chiostro della basilica di Santa Maria della Sanità, uno dei quartieri più popolari di Napoli, l’opera “Diego!” di Elvis Spadoni, che ritrae il grande campione in posa estatica e colpito dalla luce divina, con attorno dei tifosi adoranti come le figure di una pala d’altare caravaggesca. La tela nasce da una foto che immortala l’esultanza di Maradona durante il mondiale di calcio del 2018 dopo un gol dell’Argentina. Spadoni, artista marchigiano che vive in Romagna, ha studiato teologia e ha all’attivo diverse opere di arte sacra. Il dipinto rimarrà esposto per un mese nel chiostro della basilica, per poi trasferirsi nella casa di comunità Cristallini 73, un centro di aggregazione sportivo e culturale per i giovani del territorio.