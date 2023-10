L’Iran fa chiarezza sulle100 frustate per Ronaldo, Cr7 rivela il suo sogno

La risposta dell'ambasciata iraniana in Spagna dopo lo scandalo per il bacio del portoghese alla pittrice paralizzata, Cr7 intanto continua a segnare

14-10-2023 14:00

Cento frustate per aver dato un bacio? La notizia sulla “fatwa” dell’Iran nei confronti di Cristiano Ronaldo per aver baciato sulla fronte l’artista locale Fatemeh Hamami, la pittrice che ha una paralisi corporea all’85% e che ha regalato al portoghese due disegni dipinti con i suoi piedi, aveva fatto il giro del mondo sul web in questi giorni. L’ambasciata iraniana in Spagna ha voluto fare chiarezza sui social.

Frustate a Ronaldo, smentita ufficiale dell’ambasciata iraniana

L’ambasciata iraniana ha smentito tutto scrivendo: “Neghiamo fermamente l’emissione di qualsiasi sentenza del tribunale contro qualsiasi atleta internazionale in Iran. È motivo di preoccupazione che la pubblicazione di notizie così infondate possa mettere in ombra i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra contro l’oppressa nazione palestinese.

Cristiano Ronaldo si è recato in Iran il 18 e 19 settembre per giocare una partita di calcio ed è stato accolto molto bene dalla popolazione e dalle autorità. Il suo incontro sincero e umano con Fatemeh Hamami è stato elogiato e ammirato sia dalla gente che dalle autorità sportive del Paese”..

Ronaldo si trovava a Teheran con la sua squadra, l’Al Nassr, per affrontare il Persepolis nella Champions League asiatica, partita che la squadra di CR7 ha vinto 2-0. La polemica era nata perchè le manifestazioni d’affetto del bomber nei confronti della donna sono considerate adulterio secondo la legge iraniana. È il Corano a imporre la punizione di 100 frustate in situazioni come quella accaduta, anche se la pena può essere condonata se il giudice che interviene in una denuncia al riguardo non ritiene gli atti punibili o se i protagonisti si pentono.

L’artista che dipinge con i piedi è una fan di Ronaldo e Messi

Fatemeh Hamami è molto conosciuta e non solo in patria. L’artista iraniana è una appassionata di calcio e con i piedi dipinge ritratti realistici di atleti. A 34 anni ha ricevuto il riconoscimento dell’Organizzazione Mondiale dei Cittadini (WCO) per il suo eccezionale lavoro nelle arti plastiche. “Ho iniziato a disegnare con i piedi quando ero ragazzina e da allora mi è piaciuto molto. Mi fa sentire rilassato ed è un piacere. La pittura mi porta a sognare”, ha detto Fatemeh Hamani qualche anno fa, quando in diverse interviste ha riconosciuto il suo interesse ad incontrare il portoghese e Lionel Messi.

“I volti delle persone sono molto attraenti per me. Ronaldo e Messi significano tanto e, se ci vedessimo da vicino, sarei molto felice. Sarebbe uno dei miei sogni che si avvera…”.

Ronaldo decisivo col Portogallo, il sogno è 1000 gol in carriera

Dal canto suo Ronaldo continua a fare quello che sa fare meglio. Cioè i gol. L’ex Juve è stato protagonista anche ieri sera nel match vinto dal Portogallo contro la Slovacchia, assicura di sentirsi “bene fisicamente” e di “godersi il momento” che sta vivendo sia con la Nazionale che con l’Al Nassr:

“Mi sto godendo il momento, che è bello, mi sento bene, il mio corpo sta rispondendo a quello che gli ho dato in questi anni. Sono felice sia in Nazionale che nel club. Ho segnato tanti gol e mi sento bene fisicamente. A livello personale sono molto contento di quello che ho fatto. Il Portogallo si è qualificato perché ha giocato bene, ha una buona squadra e un ottimo allenatore”.

Uno degli obiettivi che si è prefissato Cr7 è quello di raggiungere i 900 gol. Ora è a quota 857. “Sarà abbastanza difficile, ma si tratta di vedere come sto mentalmente, le mie motivazioni. Vedremo, sono piccole tappe. Vorrei arrivare anche a 1.000 ma prima dobbiamo arrivare a 900. Penso che ce la farò”. E senza che nessuno stia a minacciarlo con frustate.