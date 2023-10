Euro 2024 risultati: la Spagna mette alla prova la Scozia, che sfida Croazia-Turchia

Si torna in campo per la 7a giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio 2024: la sfida più interessante di giornata è senza dubbio quella che vede coinvolta Spagna e Scozia, ma occhio anche ad Haaland a Cipro

12-10-2023 18:45

Si torna in campo per la 7a giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Si avvicina il momento in cui per le nazionali che vogliono centrare il pass per la manifestazione continentale comincia a diventare vietato sbagliare. E c’è ci prova a fare già la mossa decisiva per staccare un biglietto.

La gara da tenere d’occhio con maggiore attenzione è quella che vede la sfida tra Spagna e Scozia con i britannici che sono a punteggio pieno dopo 5 giornate e sfidano la favorita del girone. Haaland va a Cipro con la sua Norvegia, e occhio anche alla sfida calda tra Croazia e Turchia.

Qualificazioni Euro 2024: risultati e classifiche dei gironi

Girone A

Spagna-Scozia

Cipro-Norvegia

Girone D

Lettonia-Armenia

Croazia-Turchia

Girone E

Far Oer-Polonia

Albania-Repubblica Ceca

Girone I

Bielorussia-Romania

Andorra-Kosovo

Qualificazioni, il programma di venerdì 13 ottobre

Entrano nel vivo le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio. E domani si torna in campo per un’altra tornata di partite in cui spicca il match tra Olanda e Francia. I transalpini sono saldamente al comando del gruppo B con 5 vittorie su altrettante partite mentre l’Olanda è all’inseguimento e spera di mettere un po’ di distanza con le altre contendenti. Interessanti anche i match tra Austria e Belgio e Portogallo e Slovacchia.

Estonia-Azerbaijan

Irlanda-Grecia

Olanda-Francia

Islanda-Lussemburgo

Austria-Belgio

Liechtenstein-Bosnia

Portogallo-Slovacchia

