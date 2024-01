Insigne, Bernardeschi e Bonucci nostalgia canaglia ma Napoli, Juve e Roma chiudono le porte

I tre giocatori che hanno lasciato la serie A avrebbero voglia di tornare in Italia ma il mercato per il momento sembra avere poca disponibilità: Insigne ora prova a convincere la Lazio di Sarri

04-01-2024 17:39

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Nostalgia canaglia, quella della serie A: il calcio estero affascina ma poi forse non convince del tutto almeno nel caso di Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e di Lorenzo Bonucci che ora vorrebbero avere una nuova possibilità in Italia anche se il mercato sembra non essere così fiorente per i tre giocatori.

Insigne: impossibile il ritorno a Napoli

L’avventura di Lorenzo Insigne in MLS non sta andando come sperato. Il napoletano è stato pesantemente criticato dai suoi tifosi al termine di una stagione disastrosa sia sul piano personale che per i risultati sportivi del Toronto. Il talento di Frattamaggiore non ha saputo fare il cambio di passo in un calcio diverso e forse anche dal punto di vista personale la vita del Canada non era come sperava.

Le difficoltà del Napoli in questa stagione avevano fatto pensare ad una possibilità di ritorno proprio in azzurro (del resto il club del presidente De Laurentiis sta cercando anche un esterno offensivo, ndr) ma un ritorno del numero 24 potrebbe avere l’effetto di benzina sul fuoco in una situazione già esplosiva.

Resta aperta la possibilità Lazio, Insigne può sperare in un ritorno in Italia arrivando direttamente nella Capitale dove ha un alleato in Maurizio Sarri ma dopo le voci di qualche settimana fa la pista sembra essersi raffreddata.

Bernardeschi spera nella Juve

Anche Federico Bernardeschi sembra essersi stancato della vita in Canada. Da tempo lancia ammiccamenti all’Italia e non ha mai nascosto la sua voglia di farlo. La sua esperienza negli Stati Uniti è finita e ora c’è solo da trovare una società disposta a dargli una chance. Ci ha provato con la Juventus anche in virtù dell’ottimo rapporto che lo lega a Massimiliano Allegri ma la società bianconera non è mai stata particolarmente interessata ad un’operazione di questo tipo e le priorità in un mercato che si annuncia “con un occhio al bilancio” sembrano essere altre.

Bonucci: i tifosi della Roma come ostacolo

Situazione diversa quella relativa a Leonardo Bonucci. Il difensore ex Juventus ha cominciato da pochi mesi la sua avventura all’Union Berlino ma le cose sono andate malissimo sia perché la squadra ha vissuto una crisi profondissima sia per il giocatore che non è riuscito ad avere lo spazio che sperava. Si erano aperte per lui le porte di un ritorno con la maglia della Roma e l’operazione sembrava a buon punto quando di mezzo ci si sono messi i tifosi della squadra giallorossa che hanno bloccato tutto. Per lui ora però c’è la possibilità di vestire la maglia del Genoa.