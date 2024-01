Napoli, non solo Politano anche Mario Rui e Di Lorenzo in bilico: le parole dell’agente alzano un polverone

Crisi di nervi in casa Napoli dove il mercato di gennaio, e ancora di più quello della prossima estate, rischiano di aprire una vera e propria rivoluzione. Le parole di Giuffredi, agente dei giocatori, scatenano la polemica

04-01-2024 16:36

Una vera e propria crisi di nervi. Dopo la vittoria dello scudetto Napoli e il Napoli stanno vivendo una situazione surreale che rischia di avere effetti anche a lungo termine. Dopo l’ultima gara di campionato contro il Monza, il presidente De Laurentiis si è assunto le responsabilità per gli errori fatti la scorsa estate ed ha promesso un impegno sul mercato invernale, ma la situazione potrebbe essere scappata di mano.

Napoli, anche Di Lorenzo in bilico

Nelle ultime ore si è parlato della possibile partenza di Matteo Politano verso l’Arabia Saudita, ma nel corso di un intervento con la radio CRC, il procuratore dell’attaccante Mario Giuffredi ha parlato anche delle situazioni legate a Di Lorenzo e Mario Rui. “Le critiche fanno parte del lavoro. Di Lorenzo di questo ne è consapevole, è un ragazzo dalle spalle larghe. Ha vinto lo scudetto e ci ha messo la faccia, adesso che le cose non vanno bene continua a metterci la faccia. Ma devo anche die che hanno tutti la memoria corta. Negli ultimi 4 anni non ricordo una partita sbagliata da lui. Non sta facendo una stagione da 8 ma nemmeno da 5. A giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni”.

Mario Rui, l’agente contro la città

Nel corso dell’intervista Giuffredi ha alzato progressivamente il tono della polemica soprattutto quando ha parlato della situazione legata a Mario Rui: “La gente non ha capito che a calcio devono giocare i giocatori che sanno giocare a calcio Mario Rui è uno di questi. Ormai abbiamo una pancia piena soprattutto di questa città che è di poco equilibrio dove si cambia idea da una partita all’altra. Mi auguro per questa città che se andasse via Di Lorenzo arrivi un altro calciatore bravo. Ma io sono un po’ str… e in estate potrei fare anche scelte differenti. Mi riferisco al mondo Napoli in generale”.

Politano e la tentazione Arabia Saudita

Altro giro e altra corsa per uno scatenato Giuffredi anche sulla posizione di Matteo Politano. L’attaccante del Napoli è finito nel mirino dell’Al-Shabab, club che milita nella Saudi League e che sta spingendo per il giocatore: “Abbiamo lasciato la scelta alla società. Ma De Laurentiis sa bene quale è la volontà di Politano. Il presidente si è reso disponibile a rivedere la sua condizione contrattuale ma le cose vanno fatte nel minor tempo possibile e bisogna avere rispetto del ragazzo”.