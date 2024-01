Mercato Napoli: arriva Mazzocchi, le ultime su Samardzic e sul prescelto in difesa

Trovata l’intesa con la Salernitana per l’esterno difensivo, l’operazione è ai dettagli finali. Vicinissimo anche il talento dell’Udinese, poi tutto su Vitik, giovane centrale dello Sparta Praga

02-01-2024 17:34

Pasquale Mazzocchi sarà il primo colpo in entrata del mercato di gennaio del Napoli: l’operazione con la Salernitana per l’esterno difensivo è ai dettagli finali. Sempre più vicino agli azzurri anche Lazar Samardzic, una volta chiuso l’affare con l’Udinese il club partenopeo si butterà su Martin Vitik, talentuoso difensore classe 2003 dello Sparta Praga.

Napoli, affare fatto per Mazzocchi della Salernitana

Pasquale Mazzocchi diventerà a breve un nuovo giocatore del Napoli, pronto dunque al primo colpo del mercato di gennaio. Secondo Sky Sport e Sportitalia il club di Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’accordo per l’acquisto dell’esterno difensivo dalla Salernitana: il Napoli aveva offerto 1,5 milioni di euro, i granata ne chiedevano 4, affare concluso a 3. Decisivo sarebbe stato anche il pressing esercitato dall’entourage di Mazzocchi, napoletano di nascita e desideroso di trasferirsi in azzurro: domani in programma le visite mediche del giocatore. Con il suo arrivo il tecnico Mazzarri avrà non solo un nuovo vice-Di Lorenzo, ma anche un esterno duttile, in grado di giocare su tutta la fascia (destra o sinistra) in caso di passaggio al 3-5-2 o al 3-4-3.

Napoli, Samardzic sempre più vicino

Dopo aver concluso l’operazione Mazzocchi il Napoli si concentrerà su quella per Lazar Samardzic, sempre più vicino a vestire l’azzurro. La trattativa con l’Udinese procede spedita e si potrebbe chiudere con un’offerta da parte del Napoli di 20 milioni più bonus. Nel frattempo i dirigenti del club partenopeo hanno incontrato anche il padre del giocatore, che dovrebbe firmare un contratto con un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro.

Napoli, Vitik dello Sparta Praga il prescelto per la difesa

Mazzocchi e Samardzic erano le priorità del Napoli, ma Walter Mazzarri ha chiesto anche un rinforzo in difesa a De Laurentiis e al d.s. Meluso. La loro prima scelta è Radu Dragusin, 23enne nazionale rumeno del Genoa che però dovrebbe finire al Tottenham a gennaio o a fine stagione. Il Napoli potrebbe allora virare su Martin Vitik, 20enne gigante ceco: difensore rapido ed esplosivo nonostante i 193 cm di altezza, Vitik è diventato titolare dello Sparta Praga a soli 17 anni e vanta già 94 presenze in prima squadra. Lo scorso novembre ha anche esordito con la Repubblica Ceca, nel 3-0 rifilato alla Moldavia nelle qualificazioni agli Europei. Per il suo cartellino lo Sparta chiede una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.